Bihar Top News Today: छपरा में दम घुटने से 1 परिवार के 4 की मौत, थावे मंदिर चोरी के आरोपी का हाफ एनकाउंटर

Bihar Top News Today: छपरा में दम घुटने से 1 परिवार के 4 की मौत, थावे मंदिर चोरी के आरोपी का हाफ एनकाउंटर

संक्षेप:

छपरा के भगवान बाजार इलाके में दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी इंजमामूल को गोली मार दी है। 28 दिसम्बर तक सर्दी सताएगी।

Dec 27, 2025 10:49 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 27 December: सारण जिले के छपरा से दिल दहला देने वाली खबर है। भगवान बाजार इलाके में दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन बेहोश हैं। उनका इलाज चल रहा है। कमरे में अलाव जलाकर सोने से सात लोग बेहोश हो गए। गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांड के एक आरोपी इंजमामूल को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया है। एक जनवरी से नालंदा में पिंक बस सेवा की शुरुआत होगी। 28 दिसम्बर तक राज्य में कोल्ड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में अगले तीन दिन सर्द रहेंगे। प्रदेश की ताजा खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

सड़क दुर्घटना में दो मजदूर जख्मी

सहरसा जिले के बलवाहाट थाना क्षेत्र के दर्शनीया चौक समीप शुक्रवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए।जख्मी की पहचान रविंद्र शर्मा और सुभाष शर्मा के रूप में हुई। दोनों तीन बजे मोहनिया से बलवा बाजार सब्जी लेने के बाजार गए थे। वहां से वापस घर जाने के दौरान देर शाम करीब छह बजे एनएच 107 दर्शनीया चौक समीप अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर बलवाहाट थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर आननफानन में जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया ।जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली। जब मरीज को एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण उसे ई रिक्शा से लेकर जाना पड़ा।

गोली मारी, आरी से बॉडी के 3 टुकड़े किए, सिर-पैर काटकर फेंक दिया

बिहार के भागलपुर में तीन दिन से लापता बुनकर अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका सिर और पैर काटकर शव को नदी में फेंक दिया गया। शुक्रवार की देर शाम राघोपुर पंचायत की शाहपुर पुलिया के पास से उसका शव बरामद किया गया। हत्यारों ने आरी से उसके शरीर के तीन टुकड़े कर दिया। मृतक का बोरी में बंद शव बरामद किया गया।

कैमूर के कमलेश को मरणोपरांत मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

मोहनियां प्रखंड के जयपुर भदवलिया गांव के दिवंगत वीर बालक कमलेश कुमार की अदम्य साहस, मानवता और परोपकार की भावना को देशभर का उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत कमलेश के पिता दुखी जायसवाल को दिया। इस दौरान कमलेश की बड़ी बहन सुनैना वहां मौजूद थी।

28 दिसम्बर तक सर्दी सताएगी, ऑरेंज अलर्ट

पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में अगले तीन दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 29 जिलों में शीत दिवस की भी चेतावनी है।

नये साल में नालंदा को खास गिफ्ट

बिहार के नालंद जिले में नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इन्हें महिला ड्राइवर चलाएंगी। महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस अभी पटना समेत 5 जिलों में चलाई जा रही हैं।

थावे मंदिर चोरी के आरोपी इंजमामूल का हाफ एनकाउंटर

गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी मामले में कांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी है। जख्मी बदमाश की पहचान मोतिहारी के इंजमामूल के रूप में की गई है। उसका सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।

छपरा में एक ही परिवार के चार की दम घुटने से मौत

सारण जिले के छपपरा शहर में शुक्रवार देर रात ठंड से बचाव के लिए घर में अलाव जलाकर सोए एक ही परिवार के चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। परिवार के तीन अन्य सदस्यों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना भगवान बाजार इलाके की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Top News
