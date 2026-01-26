Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया झंडोत्तोलन, मृत नीट छात्रा के पिता का बड़ा आरोप

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। शंभू हॉस्टल की मृत नीट छात्रा के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है।

Jan 26, 2026 10:41 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 26 January: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से झांकी प्रस्तूत की गयी। सीएम नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रिमंडल सहयोगी और प्रमुख हस्तियां गांधी मैदान में मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए संविधान को कमजोर कर रही है। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

मुखिया पर की फायरिंग, गोली चिटकी तो पीटकर किया घायल

भभुआ शहर के उदासी देवी हाई स्कूल के पास अखलासपुर मोड़ पर हथियार के बल पर बदमाशों ने रूइया पंचायत के मुखिया राजेश्वर गुप्ता पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। उनका सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा हैं। घटना रविवार की शाम लगभग 3: 30 बजे की बताई जाती है। घटना के बारे में बताया जाता है कि भभुआ थाना क्षेत्र के रूइया गांव निवासी रामअवध साह के 35 वर्षीय पुत्र मुखिया राजेश्वर कुमार गुप्ता बाइक से भभुआ शहर से बाजार कर गांव जा रहे थे। इसी दौरान उनपर हमला कर दिया गया।

सेक्स से मना करने पर बुआ ने भतीजी को मार डाला

मुंगेर में एक 24 साल की युवती ने समलैंगिक संबंध बनाने से मना करने पर 16 साल की किशोरी की हत्या कर दी। किशोरीआरोपी युवती की भतीजी थी। पहले भी आरोपी ऐसा कर चुकी है।

किशोरी से गैंगरेप

गोपालगंज में एक किशोरी के साथ दो युवकों ने गैंगरेप किया। उसे उठाकर एक मकान के अंदर ले गए और बारी बारी से रेप किया। किशोरी की बदमाशों ने पिटाई भी की। घटना नगर थाना क्षेत्र के शहरी इलाके की है।

संविधान को संविधान को कमजोर कर रही: तेजस्वी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय है। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर कर रही है।

मारपीट व रंगदारी मामले में दो नामजद गिरफ्तार

बेगूसराय के नावकोठी थाना कांड संख्या 224/25 एवं 238/25 के नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में नावकोठी निवासी श्रीकांत सिंह का पुत्र निलेश कुमार उर्फ करका तथा कांड संख्या 224/25 के अभियुक्त सुनील पाठक का पुत्र गोलू पाठक शामिल है। थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु एसडीपीओ अमरजीत तिवारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों पर नावकोठी निवासी दिनेश सहनी के साथ मारपीट करने एवं उससे रंगदारी मांगने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा 4 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी।

दो लोगों को गोली मार हत्या

सासाराम मुफ‌्फसिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रविवार शाम दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुफ्फसिल थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतकों में विनय कुमार 45 साल एवं रूपेश सिंह 40 बताये जाते हैं। रूपेश सिंह अमझोर थाना के उचैला गांव का रहने वाला है। विनय कुमार तिलौथू का रहने वाला बताया जाता है। विनय का तिलौथू में मेडिकल दुकान भी है। दोनों जमीन बिक्री की खरीद बिक्री का काम करते थे। घटना डुमरिया गांव में पप्पू सिंह के घर में घटी है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस पर किया झंडोत्तोलन

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में सुबह ठीक 9:00 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने झंडोत्तोलन किया। इससे पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। राज्यपाल द्वारा मार्च पास्ट को सलामी दी गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
