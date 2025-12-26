Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: लालू-तेजस्वी की गैरहाजिरी में राबड़ी आवास खाली होने की चर्चा, बंगाल-असम में विस लड़ेगी LJPR

संक्षेप:

राबड़ी देवी आवास से शिफ्टिंग की चर्चा है। सामान निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव ने जान पर खतरे का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लोजपा-आर बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

Dec 26, 2025 11:08 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Top News Today 26 December: बिहार की सियासत के दिग्गज लालू प्रसाद यादव दिल्ली में तो तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं। इस बीच राबड़ी देवी आवास से शिफ्टिंग की चर्चा है। सामान निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। आवास खाली करने की नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने जान पर खतरे का अंदेशा जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। प्रदेश के 26 जिलों के लिए कोल्ड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोजपा रामविलास असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। समस्तीपुर में बीजेपी ने की हत्या के आरोपी का घर भीड़ ने फूंक दिया। अबतक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

युवक की गला रेतकर हत्या, जंगल से शव बरामद

बांका में शुक्रवार की सुबह सुईया पुलिस ने थाना क्षेत्र के बैरधनियां जंगल से एक युवक का शव बरामद किया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बेलहर थाना क्षेत्र के झीकुलिया गांव निवासी 43 वर्षीय सुबोध कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या गला रेतकर की गई है।

पति-पत्नी की गला काट कर हत्या

बिहार के गया जी में अपराधियों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। शेरघाटी के चांपी में पति पत्नी की गला काट कर हत्या करी दी गई। दोनों धान के खलिहान में सोए थे। बदमाशों ने धारदार हथियार से दोनों का गला काट दिया। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में की गई है। केसरी देवी वार्ड सदस्य थीं।

नदी से युवक का शव बरामद, हत्या का आरोप

बंसी थाना क्षेत्र के बलौरा एकरौंजा पुल के निकट पुनपुन नदी में एक तैरता हुआ शव मिला है। ग्रामीणों की जब नजर इस पर पड़ी तो इसकी सूचना बंसी थाना को दी गई। खबर सुनकर आसपास लोगों की काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। शव की पहचान उपहरा थाना क्षेत्र के डहरु बिगहा निवासी 35 वर्षीय सिद्धनाथ यादव के रूप में किया गया। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना मृतक के परिवार जनों को दी गई। पंचायत के मुखिया जमींदार सिंह ने इसकी सूचना बंसी थाना अध्यक्ष तथा उपहरा थाना अध्यक्ष को दिया। दोनों थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। मृतक के परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया गया है।

समस्तीपुर में बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपी का घर फूंका

समस्तीपुर जिले के खानपुर में भाजपा नेता रूपक सहनी की हत्या के बाद भीड़ ने आरोपियों के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति होने के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

तेज प्रताप यादव की जान को खतरा?

जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में अपनी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हए केस दर्ज कराया है। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अतिरिक्त सुरक्षा की भी मांग की है।

कांग्रेस में प्रखंड और जिलाध्यक्ष नपेंगे?

बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के कमजोर प्रखंड और जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिला पर्यवेक्षकों को इसकी सूची बनाने का टास्क दिया है।

पटना मेट्रो पर लगा ब्रेक

पटना मेट्रो में गुरुवार को तकनीकी दिक्कत आने से साढ़े 18 घंटे परिचालन ठप हुआ। सितंबर 2025 में उद्घाटन के बाद पहली बार पटना मेट्रो में समस्या आने से इसके परिचालन पर ब्रेक लगा।

बिहार में शीत का कहर, 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

बिहार के 26 जिलों में शुक्रवार को ठंड का ऑरेजं अलर्ट है। वहीं, राज्यभर में घने कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। बिहार में सर्द पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है। अधिकतर जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है। यह स्थिति 30 दिसम्बर तक बने रहने का अनुमान है।

खाली हो रहा राबड़ी आवास?

राबड़ी आवास खाली करने की नोटिस के एक महीने बाद शिफ्टिंग की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि देर रात राबड़ी आवास से सामान निकाले गए जिन्हें लालू यादव के गोशाला पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि राजद की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के लिए 25 दिसम्बर तक का समय दिया था

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
