Bihar Top News Today: RJD की बड़ी बैठक, तेजस्वी बन सकते हैं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, 11 जिलों में बारिश की चेतावनी

Bihar Top News Today 25 January: राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शरुआत हो सकती है। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में बैठक है जिसमें तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया जा सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गयी। बेगूसराय में सरस्वती पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। गंडक नदी में दो बच्चे डूब गए जिनकी तलाश की जा रही है। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में थानेदार रौशनी कुमारी और एक दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर में डूबने से युवक की मौत मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर में डूबने से 22 वर्षीय अभय कुमार की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की देर रात शहर के आम गोला पड़ाव पोखर लेन स्थित पड़ाव पोखर की है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। बताया गया कि मृतक मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चर्च रोड स्थित पासवान टोला का रहने वाला था। घटना के समय वह अपने दोस्तों के साथ मूर्ति विसर्जन करने वहां गया था। इसी दौरान वह पोखर में डूबने लगा। दोस्तो ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया। लेकिन वह डूब गया। जब तक उसे पोखर से बाहर निकाला गया। उसकी मौत हो गई। इधर, काजी मोहम्मदपुर थानेदार नवलेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नालंदा में 17 साल की किशोरी से गैंगरेप नालंदा में 17 साल की किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की माने तो वह गयाजी में परिजनों के साथ रहती है। 22 जनवरी को चारों आरोपितों ने जबरन उसे बाइक पर बिठाया और नालंदा ले आये। 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा।

5 साल की बच्ची से रेप मुजफ्फरपुर के मुशहरी में एक पड़ोसी ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची बेहोश हो गई और परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपित को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

भागलपुर में गोलीबारी से दहशत भागलपुर में नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में करारी तिनटगा गांव में अपराधियों द्वारा गोलीबारी की सूचना पर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने दलबल के साथ पहुंचकर अपराधियों को खदेड़ा। अपराधी हथियार छोड़कर भाग गए।

11 जिलों में बारिश के आसार बिहार के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना है। पटना जिले में कुछ जगहों पर रविवार को आंशिक बादल छाये रहेंगे। वहीं ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा।