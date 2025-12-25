Bihar Top News Today: सांसद खेल महोत्सव के अंतिम दिन PM मोदी खिलाड़ियों से जुड़ेंगे, थावे मंदिर चोरी में थाईलैंड कनेक्शन

संक्षेप: पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करेंगे। बिहार में आज सर्दी से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। तीन दिनों बाद धूप निकली है। मनेर और रक्सौल में चार करोड़ की सूखे नशे की खेप बरामद की गई है।

Bihar Top News Today 25 December: सांसद खेल महोत्सव का आज अंतिम दिन है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करेंगे। बिहार में आज सर्दी से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। तीन दिनों बाद धूप निकली है। मनेर और रक्सौल में चार करोड़ की सूखे नशे की खेप बरामद की गई है। गोपालगंज के थावे मंदिर में भीषण चोरी का कनेक्शन थाईलैंड से जुड़ रहा है। अपार्टमेंट में फ्लैट लेने वालों के पक्ष में सरकार ने कानून में बदलाव किया है। अब फ्लैट की एक जमाबंदी कायम की जाएगी। प्रदेश की ताजा खबरों की अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

सड़क दुर्घटना में बाइक सवार छात्र की मौत सहरसा सदर थाना क्षेत्र के गोबरगढा समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बीस वर्षीय युवक की मौके पर हीं मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहरा थाना क्षेत्र के सत्तर गांव वार्ड दो निवासी राहुल के रुप में हुई। मामले की जानकारी मिलने पर डायल 112 और सदर थाना पुलिस मौके पर जाकर छानबीन किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है ।पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अज्ञात वाहन के संबध में जानकारी ले रही है। घर के युवा सदस्य की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घनी कुहासे के कारण दुर्घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। परिजनों ने ठोकर मार कर जान लेने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।मृतक एमएलटी कालेज का छात्र था। जो सुबह पांच बजे प्रतिदिन की तरह घर से बाइक से कोचिंग जाने के लिए निकला था।

सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों को रौंदा, एक की मौत रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता नागाबाबा के समीप डेहरी बंजारी मुख्य सड़क मार्ग पर गुरुवार की अहले सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मॉर्निंग वॉक पर निकले दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई।जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है।घायल युवकों की पहचान जागेश्वर बैठा के 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार एवं हुल्लास यादव के 20 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है।

थावे मंदिर चोरी का थाईलैंड कनेक्शन गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर से 51 लाख के मुकुट चोरी मामले का थाईलैंड कनेक्शन उजागर हुआ है। पुलिस इसकी जांच में जुट गई है।

कलियुगी बेटे की दिल दहला देने वाली करतूत बिहार के खगड़िया में कलियुगी बेटे ने हथौड़ी से मारकर मां की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पुत्र घर छोड़कर फरार है।

अपार्टमेंट में अब हर फ्लैट की जमाबंदी होगी अपार्टमेंट में अब फ्लैट की एक जमाबंदी कायम होगी। नई नियमावली के प्रावधान नए अपार्टमेंट के फ्लैट पर लागू होंगे। वैसे पुराने अपार्टमेंट वाले भी चाहेंगे तो वे अपनी जमाबंदी में बदलाव कर सकेंगे। विभागीय मंत्री की सहमति मिलते ही नियमावली जल्द लागू हो जाएगी।