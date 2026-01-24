Bihar Top News Today: नीतीश समृद्धि यात्रा वैशाली पहुंचे, पटना में लड़की को जलाया, कांग्रेस में RJD से दूरी की मांग तेज

संक्षेप: समृद्धि यात्रा के पहले चरण के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार वैशाली पहुंच गए हैं। महुआ में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। सारण में एक लड़की से गैंगरेप किया गया। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Bihar Top News Today 24 January: सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में रहने वाले हैं। समृद्धि यात्रा के पहले चरण के अंतिम दिन वैशाली में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की गयी है। पटना में पार्षद के बेटे ने एकतरफा प्यार में एक लड़की को सड़क पर जिंदा जला कर मार दिया। महागठबंधन में टूट के आसार दिखने लगे हैं। कांग्रेस की दिल्ली में बैठक में राजद से अलग होने की मांग जोर शोर से उठी। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए बस नहीं पकड़ना पड़ेगा। एक नए ओवरब्रीज की सेवा आज से शुरू हो गई है। सारण में 17 साल की लड़की से गैंगरेप किया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

दवा कारोबारी की संदिग्ध स्थिति में मौत मुजफ्फरपुर में दवा कारोबारी जितेंद्र कुमार पांडे (47) की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना शनिवार की सुबह संजय सिनेमा रोड स्थित गली नंबर पांच की है। मृतक के छोटे भाई की सूचना के बाद मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ कर फंदे से लटका हुआ उनका शव बरामद किया है। इस दौरान एफएसएल को भी बुलाया गया। कमरे की गहन जांच और आस पास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि घटना के पीछे की वजह पुलिस तलाश रही है।

बच्चों के बीच विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन जख्मी अररिया के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भूना गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में सभी जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। सभी जख्मी जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के भूना गांव निवासी सद्दाम, असगर, जलाल, आफताब, कारी, राशिद और अंजार बताया जा रहा है।

पटना एयरपोर्ट पर नया ओवरब्रीज चालू पटना एयरपोर्ट पर सभी 5 एयरोब्रिज तैयार हो गए हैं। इनमें से दो पहले से चालू हैं और तीसरा एयरोब्रिज शनिवरा से चालू कर दिया जाएगा। एयरोब्रिज होने से यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने के लिए बस में नहीं बैठना पड़ता है।

कांग्रेस राजद की राहें जुदा? बिहार कांग्रेस के ज्यादा विधायक और नेता आरजेडी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की दिल्ली में हुई बैठक में अधिकतर विधायकों ने आरजेडी से अलग राह पकड़ने की वकालत की।

वार्ड पार्षद के बेटे ने लड़की को जिंदा जलाया पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में पागल पार्षद के सनकी बेटे आदित्य कुमार ने 17 साल की एक लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।