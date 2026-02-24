Bihar Top News Today: अमित शाह आ रहे बिहार, दरभंगा में ट्रेन पलटने की साजिश, वैशाली में नाबालिग साली से जीजा ने किया रेप
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिनों के दौरे पर बुधवार को बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में ट्रेन को पलटने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। पौल में शादी में आई लड़की को गैंगरेप के बाद पेड़ से लटका दिया गया।
Bihar Top News Today: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिनों के दौरे पर बुधवार को बिहार आ रहे हैं। सीमांचल और अन्य जिलों में घुसपैठियों की रोक पर सुरक्षा बलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। घुसपैठ पर बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। दरभंगा में ट्रेन को पलटने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। जीतनराम मांझी ने राज्यसभा चुनाव में एक सीट देने की इच्छा जताई है। सुपौल में शादी में आई लड़की को गैंगरेप के बाद पेड़ से लटका दिया गया। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के पति को टुकड़ों में काटकर ड्रम में भरने के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। वैशाली में एक जीजा ने नाबालिग साली का रेप कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोतीहारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।
गेहूंमन यादव के बेटे को मारी गोली
जहानाबाद के परसविगहा थाना क्षेत्र के नौरू गांव स्थित घर के समीप शैलेश यादव (25 वर्ष) नामक एक युवक को गोली मार दी गई। यह घटना सोमवार की शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है। जहानाबाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया है। जिस युवक को गोली मारी गई है वह मिश्रविगहा गांव के निवासी स्वर्गीय गेहुमन यादव के पुत्र हैं। घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया है। इस घटना के संबंध में एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पुराने विवाद में घटना को अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है।
राघोपुर में भीषण सड़क हादसा
सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के हुलास पंचायत स्थित हुलास नहर के समीप राघोपुर-हुलास रोड पर सोमवार की रात करीब 8 बजे दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिसमें एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि खून से लथपथ युवक को देखकर तुरंत डायल 102 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस ने घायल युवक को इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वही घायल बाइक चालक त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कुमयाही निवासी 50 वर्षीय किशुनदेव मंडल हैं। वह अपने ससुराल राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी जा रहे थे, तभी हुलास नहर के समीप यह जोरदार टक्कर हो गई।
बिजली विभाग में गड़बड़झाला की लिस्ट लंबी
बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग में छापेमारी और कार्रवाई में खेल उजागर हुआ है। एक केस में छापेमारी के डेढ़ साल बाद एफआईआर दर्ज कराने का मामला उजागर हुआ। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें रेड के महीनों बाद केस दर्ज कराए गए।
राज्यसभा चुनाव में मांझी ने मांगी एक सीट?
राज्य सभा की 37 सीट सीटों के चुनाव हो रहे हैं। इनमें बिहार की पांच सीटें भी शामिल हैं। एनडीए की तीन और महागठबंधन के दो राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव में एक सीट के लिए केंद्रीय मंत्री ने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को पूराने वादे की याद दिला दी है।
