Bihar Top News Today: बेतिया में बाप-बेटे की मौत, सीतामढ़ी में पुलिस जीप ने एक परिवार के 3 को कुचला

संक्षेप: बेतिया में बाइक सवार पिता-पुत्र को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई जबकि 12 साल की बच्ची जख्मी हो गई। सीतामढ़ी में पुलिस जीप ने एक परिवार के तीन सदस्यों को कुचल दिया।

Bihar Top News Today 23 January: बेतिया में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रैक्टर ने कुचल कर मार डाला। सीतामढ़ी में बेकाबू पुलिस जीप ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर मुजफ्फरपुर में करीब साढ़े आठ सौ करोड़ की योजनाओं की सौगात जनता को दी। पूरे बिहार में मां सरस्वती की अराधना हो रही है। इसे देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था टाइट कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर की मांग की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनएच-27 पर ट्रंपेट इंटरचेंज इंटरचेंज बनाया जाएगा। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

व्यापारियों ने होटल में किया हंगामा जहानाबाद शहर के मुख्य बाजार शिवाजी पथ में संचालित गोकुल नामक होटल में व्यापारियों के एक दल ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। व्यापारियों का कहना था कि उनके द्वारा दिये गए सामानों के मद में लाखों रुपए बकाया है लेकिन होटल संचालक के द्वारा उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। लंबा समय बीत जाने के बाद जब व्यापारियों का सब्र टूट गया तो गुरुवार को एकजुट होकर बकायेदार व्यापारी उक्त होटल में आ धमके और शोर - शराबा किया। लोग अपने-अपने बकाया रुपये का भुगतान करने की मांग कर रहे थे।

मुजफ्फरपुर नई दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत की मांग पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी के प्रतिनिधि जेडआरसीसी ईसीआर हरिराम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदेभारत स्लीपर के परिचालन की मांग की गई। इसके लिए पूमरे से प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ेगी कनेक्टिटिविटी दरभंगा एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत एनएच-27 पर इंटरचेंज और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।