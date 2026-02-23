Bihar Top News Today: अनंत सिंह और सुरजभान के समर्थक भिड़े, पटना में IPS के घर रेड, बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल

Bihar Top News Today: अनंत सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। पटना में फायर डिपार्टमेंट के आईजी सुनील कुमार नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश की पुलिस छापेमारी कर रही है।

Bihar Top News Today: छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा विधायक अनंत सिंह और पूर्व सांसद सूरजभान के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। विधायक अनंत सिंह का समर्थक सुमित सिंह थाना में हाजिरी लगाने के बाद अपने पड़ोसी माधव खन्ना के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इस पर खन्ना एवं उनके परिजनों ने हमला कर दिया जिसमें सुमित सिं घायल हो गया। माधव खन्ना सूरजभान का समर्थक बताया जाता है। पटना में फायर डिपार्टमेंट के आईजी सुनील कुमार नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश की पुलिस छापेमारी कर रही है। आईपीएस की गिरफ्तारी हो सकती है। बच्चा चोरी की अफवाह पर राज्य के कई जिलों बवाल की खबरें आ रही हैं। कई स्थानों पर अनजानों की पिटाई की खबरें आ रही हैं। बाढ़ में बच्चा चोरी के आरोप में असम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

Bihar Top News Today 23 February:-

IPS सुनील कुमार नायक के घर को फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों ने घेरा फायर डिपार्टमेंट के आईजी सुनील कुमार के नायक पर बड़ी संख्या में विभाग के कर्मी जमा हो गए हैं। कर्मियों ने आवास के गेट को घेर लिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस सुनील नायक के आवास पर छावेमारी कर रही है।

IPS सुनील कुमार नायक के घर पर छापा, गिरफ्तारी संभव आंध्रप्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की कथित हत्या प्रयास और हिरासत प्रताड़ना केस में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी सुनील नायक के ठिकाने पर आंध्र प्रदेश पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला वर्ष 2021 का है, जब तत्कालीन सांसद रघुराम कृष्ण राजू को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के दौर में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त नायक आंध्र में प्रतिनियुक्ति पर सीआईडी में डीआईजी के पद पर तैनात थे।

एंबुलेंस से 10.500 लीटर विदेशी शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार किशनगंज में शराब की तस्कर की मंशा रखने वाले नए-नए तरीके अपनाकर कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार की शाम फरिंगोला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक एंबुलेंस से विदेशी शराब बरामद किया है। एंबुलेंस से 10.500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है।एंबुलेंस चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान के सतीश और के वेंकट के रूप में हुई है। दोनों तेलंगाना के हुसैनाबाद के निवासी हैं।वे एंबुलेंस चला रहे थे और शराब को बिहार में कही उतारने वाले थे।उत्पाद विभाग की टीम उत्पाद निरीक्षक संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में फरिंगोला चेक पोस्ट पर जांच अभियान चला रही थी।तभी एक संदिग्ध एंबुलेंस पर नजर पड़ी। यह वाहन पश्चिम बंगाल से आ रही थी।आमतौर पर एंबुलेंस मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहां कोई मरीज नहीं था। टीम को शक हुआ तो गहन जांच की गई। जांच में पता चला कि एंबुलेंस में शराब ले जाया जा रहा था।

पटना में सगे भाइयों के मर्डर की पूरी कहानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अपराधियों ने रविवार की रात रिसेप्शन पार्टी के बाहर आते ही दो सगे भाइयों को गोलियों से भून डाला। बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ 20 गोलियां दागीं। इस घटना में मनीष कुमार (32) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, घायल मंजीत कुमार (24) को एनएमसीएच ले जाया गया। वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

महज सौ रुपए के लिए बेटे ने काट दिया मां का गला बिहार के गोपालगंज में एक कलियुगी बेटे ने हैवानियत की हद कर दी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी बीन टोली गांव में रविवार की दोपहर एक बेटे ने अपनी ही मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतका की पहचान गणेश रावत की 50 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में हुई है।

सरकारी गुरुजी के लिए खुशखबरी बिहार में सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली अप्रैल से लागू होगी। शिक्षा विभाग विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप से संशोधित कर लिया जाएगा।