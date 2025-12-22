Bihar Top News Today: पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश, बिहार में ठंड-कोहरे से जनजीवन अस्तव्यस्त

संक्षेप: Bihar Top News Today 22 Dec 2025: दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात प्रस्तावित है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भयंकर ठंड और कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है।

Bihar Top News Today 22 December 2025: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, उनकी आज प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा सीट नहीं मिलने पर मंत्री पद छोड़ने की सलाह दे दी, जिससे एनडीए में खलबली मच गई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कल पटना में रोड शो होने जा रहा है। इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय और मिलर हाई स्कूल मैदान के बीच दोपहर में कई मार्ग बंद रहेंगे। बिहार में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्तव्यस्त है। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना समेत कुछ जगहों पर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और दक्षिण-पश्चिम बिहार में घने कोहरे की चेतावनी है। सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को बिहार की प्रमुख खबरें यहां पढ़ें-

दिल्ली में मोदी और शाह से मिलेंगे नीतीश बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर गए हैं। उनकी आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। इसके बाद वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे।

मांझी के बगावती तेवर, राज्यसभा सीट नहीं मिलने पर बेटे को मंत्री पद छोड़ने को कहा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की सीटों के बंटवारे में अपनी पार्टी की अनदेखी होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन से कहा कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिल रही है तो मंत्री पद का त्याग कर दीजिए। इससे बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। पूरी खबर पढ़ें।

बिहार में ठंड से अभी राहत नहीं, पटना में कोल्ड डे का अलर्ट बिहार में भयंकर ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना समेत राज्य के कई भागों में कोल्ड डे की स्थिति होने की चेतावनी जारी की है। बिहार में अधिकतर जगहों पर घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। दिन के पारे में गिरावट बनी रहेगी। पूरी खबर पढ़ें।

कैमूर में 10वीं तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद, ठंड के चलते आदेश जारी कैमूर (भभुआ) जिले में 10वीं तक के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों कक्षा 10 तक की पढ़ाई पर आगामी 25 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। डीएम ने जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए यह यह आदेश जारी किया है।