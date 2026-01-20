Bihar Top News Today: नीतीश की यात्रा आज गोपालगंज में, आरजेडी में बड़े बदलाव की आहट

संक्षेप: Bihar Top News Today: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के अंतर्गत आज गोपालगंज जिले के दौरे पर रहेंगे। लालू एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होने वाले हैं।

Bihar Top News Today 20th January 2026: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज गोपालगंज में होगी, जहां वे लगभग 325 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। आने वाले दिनों में आरजेडी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, तेजस्वी यादव ऑपरेशन क्लीन चलाने जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के विधायक, एमएलसी और सांसदों के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की 23 जनवरी को दिल्ली में बैठक होगी। पटना के शंभू गर्ल हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच जारी है, एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजधानी के एक और हॉस्टल से ऐसा ही केस आया है, जिसमें नीट छात्रा को टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मंगलवार 20 जनवरी को बिहार की प्रमुख खबरें यहां पढ़ें-

नीतीश की समृद्धि यात्रा का चौथा दिन, गोपालगंज में करेंगे कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज चौथा दिन है। वे आज गोपालगंज जिले को लगभग 325 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरौली प्रखंड में उनका कार्यक्रम होगा। दोपहर में वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

पटना में एक और हॉस्टल छात्रा की मौत पर सवाल, वार्डन पर आरोप शहर के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीपी ठाकुर रोड पर स्थित एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की आत्महत्या पर सवाल उठे हैं। पिता ने पुलिस अधिकारियों को पक्ष लिखकर आरोप लगाया कि हॉस्टल संचालक, वार्डन ने छात्रा को प्रताड़ित किया, जिसमें उसकी सहेली का भी हाथ था। इसी वजह से उसकी मौत हुई। पूरी खबर पढ़ें।

आरजेडी में बड़े बदलाव की आहट, ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी में आने वाले दिनों में बड़े संगठनात्मक बदलाव होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी में ऑपरेशन क्लीन चलाएंगे, जिसके तहत भितरघातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी से हटाया जाएगा। प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक की कमिटी को भंग कर उनका पुनर्गठन किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।

बिहार कांग्रेस के विधायक, नेताओं संग राहुल-खरगे की दिल्ली में बैठक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी 23 जनवरी को दिल्ली में बिहार के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सभी विधायकों, एमएलसी, सांसदों के अलावा प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को मौजूद रहने को कहा गया है। इस बैठक में पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूरी खबर पढ़ें।