Bihar Top News Today: सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन, ठंड से ठिठुर रहा बिहार, हिजाब विवाद वाली डॉ नुसरत आज जॉइन करेंगी

संक्षेप: सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन हो गय है। भीषण ठंड को लेकर राज्य के कई जिलों में छोटे बच्चों के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन कई नामी कलाकार अपने फन का जलवा दिखाने वाले हैं।

Bihar Top News Today 20 December: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास का निधन हो गया है। आईजीआईएमएस में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा बिहार भीषण सर्दी की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में छोटे बच्चों के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन कई नामी कलाकार अपने फन का जलवा दिखाने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बिहार दौरे की तैयारी पार्टी जोर शोर से चल रही है। कार्यकारी अध्यक्ष की पीएम की तारीफ से बिहार भाजपा में जोश हाई है।

सीएम नीतीश की सास का निधन सीएम नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया है। वे काफी दिनों से बीमार चल रही थीं। आईजीआईएमएस में उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार शाम को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सीएम नीतीश कुमार खुद उनके अंतिम संस्कार में बांस घाट पहुंचे। उनके पुत्र निशांत कुमार के अलावे कई मंत्री भी अंत्येष्टि में शामिल हुए।

हवलदार की गला रेतकर हत्या आरा छुट्टी में अपने गांव आये झारखंड में पोस्टेड चालक हवलदार की गला रेत कर हत्या। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव की शुक्रवार की रात की घटना। हत्या के कारणों की छानबीन में जुटी पुलिस। मृतक 59 वर्षीय पशुपति नाथ तिवारी जल्द ही रिटायर होनेवाले थे। वे अभी पत्नी के साथ गांव पर ही थे।

डीएसपी का कार में ट्रक ने मारी टक्कर, चार जख्मी मोहनियां में एनएच 319 पर शुक्लपिपरा गांव के पास शुक्रवार की देर रात मुख्यालय डीएसपी गजेंद्र कुमार की बोलेरो में एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें डीएसपी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में मुख्यालय डीएसपी के साथ क्षेत्र के इंस्पेक्टर राजेश कुमार , चालक राजीव कुमार व करण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए।

आज नौकरी जॉइन करेंगी हिजाब वाली डॉ नुसरत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान कथित तौर पर हिजाब हटाने के बाद चर्चा में आईं डॉ. नुसरत परवीन के शनिवार को पटना में बिहार सरकार की नौकरी जॉइन करने की चर्चा है। तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल और नुसरत की सहेली डॉ बिल्किस ने यह जानकारी दी।

तेजस एक्सप्रेस में युवती को मारा थप्पड़ पटना से दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में मिडिल बर्थ खोलने पर एक सहयात्री ने युवती को थप्पड़ जड़ दिया। युवती के रिश्तेदार पूर्व रेलवे अफसर ने इसका विरोध किया तो शख्स ने उनकी भी पिटाई कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

पटना में घर और दुकानों पर बढ़ेगा टैक्स पटना नगर निगम ने 19 सड़कों की कैटगरी बदल दी है। इन्हें मुख्य सड़क से प्रधान मुख्य सड़क श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। इस कारण इन सड़कों पर मौजूद घर और दुकानों में रहने वाले लोगों को अब पहले से डेढ़ गुना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना होगा।