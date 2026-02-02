Bihar Top News Today:बिहार इंटरमीडियट की परीक्षा शुरू, विधानमंडल का बजट सत्र आज से, दरभंगा में कोर्ट कर्मी की हत्या

संक्षेप: Bihar Top News Today: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं। करीब 13 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं।

Bihar Top News Today 2 February: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। यह 27 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक्सीडेंट की जानकारी राजद ने दी है। 25 जनवरी को दुर्घटना में उनका नाखून उखड़ गया था। कल मंगलवार को सदन में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। आज से बिहार में इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं। करीब 13 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। दरभंगा के बाद भागलपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर में खैनी मांगने पर गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया। दरभंगा में कोर्ट कर्मी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना में नीट छात्रा की हत्याकांड में हॉस्टल के सीसीटीवी वीडियो की जांच की जा रही है। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

लेट पहुंचे तो परीक्षा छूटी इंटरमीडिएट की परीक्षा में देरी से पहुंचे कई छात्र छात्राओं की परीक्षा छूट गई। समय पूरा होते ही सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। वैशाली में छात्रा ने बताया कि मौसम की वजह से समय से सवारी नहीं मिली। सेंटर पहुंचने में देरी हो गई और केंद्र में नहीं जाने दिया गया। कई जिलों से देरी से पहुंचने की खबर आ रही है।

वंदे भारत के सामने नाबालिगों का रील बनाते वीडियो वायरल बख्तियारपुर लिंक स्टेशन के पास वंदे भारत के सामने पटरी पर पांच नाबालिगों का रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रेल प्रशासन ने पांचों के खिलाफ रेल थाने में केस दर्ज कराया है।

खैनी मांगने पर गोली मारी मुजफ्फरपुर में खैनी मांगने पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है। धरे गए एक आरोपित पहले भी जेल जा चुका है। घटना की सूचना पर पहुंची एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी व कांटी थानेदार रविकांत पाठक ने घटनास्थल पर छानबीन की।

आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम बिहार में मौसम खूब रंग बदल रहा है। सोमवार की सुबह बिहार के कुछ जिलों में हल्का कोहरा नजर आया। हालांकि, धीरे-धीरे दिन खुला और धूप निकलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा।

तेज प्रताप बोले- लालू राज खत्म, मोदी को 10 में 10 नंबर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा कि बिहार में लालू राज अब खत्म हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी को दस में दस मार्क्स दिया है। तेज प्रताप के इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है।