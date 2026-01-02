Bihar Top News Today: खरमास बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव, वैशाली में पिकनिक में मर्डर, पटना गरजेगा बुलडोजर

संक्षेप: वैशाली में छपरा के पिकनिक मनाने आए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। खरमास बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पटना में आज 26 सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।

Bihar Top News Today 2 January: छपरा से पिकनिक मनाने आए युवक की वैशाली में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। खरमास बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एनडीए में और घटक दलों के बीच लॉबिंग शुरू हो गयी है। बीजेपी और जदयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। पटना में आज 26 सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने वाला है। विरोध और बवाल के भी आसार हैं। राज्य में सर्दी का सितम जारी है। सात जिलों के शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। जस्टिस संगम साहु पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

पैर पर कार चढ़ने के विवाद में युवक की हत्या सारण जिले के भेल्दी से पिकनिक मनाने वैशाली पहुंचे युवकों की स्थानीय युवकों से हुई झड़प के दौरान मारपीट में एक युवक की मौत। दो जख्मी। 3 बजे भोर में हाजीपुर सदर अस्पताल शव लेकर पहुंची वैशाली पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजनों ने मारपीट का लगाया आरोप। वैशाली के एक पर्यटक स्थल के समीप पैर पर कार का टायर चढने के विवाद में हुई मार पीटकर में हत्या कर दी गई। मृतक लालबहादुर राम वैशाली पिकनिक मनाने आया था।

पुत्र ने पिता की टांगी से मारकर की हत्या गया जी में एक कलियुगी पिता ने अपने पिता की हत्या करदी। घटना एमयू थाना क्षेत्र के मंझौली टोला प्रेम नगर में देर रात की है। 75 वर्षीय पिता कृष्णा मांझी की हत्या के आरोप में पुत्र महेन्द्र मांझी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिता अपने बेटे से मांग पैसा रहे थे। इसी में विवाद बढ़ गया और बेटे ने बाप को टांगी से काट दिया।

अंतिम संस्कार के 18 साल बाद घर लौटा युवक मुजफ्फरपुर के एक युवक रोशन का माता पिता ने मृत समझ कर 18 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया था। इतने दिनों बाद वह जिंदा मिला। रोशन छपरा में इधर-उधर भटकता मिला। सेवा कुटीर से जुड़े संवेदनशील लोगों ने उसे अपने संरक्षण में लिया और परिजनों को बुलाकर सौंप दिया। अपने बेटे को जीवित सामने देखकर माता-पिता भावुक हो उठे। उन्होंने सेवा कुटीर सारण और जिला प्रशासन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

सात जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत बिहार के 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। हालांकि, नए साल पर पटना वासियों को भयंकर ठंड से हल्की राहत मिली है।