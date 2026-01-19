Bihar Top News Today:समृद्धि यात्रा पर सीतामढ़ी-शिवहर में नीतीश, दो दिन अभी सताएगी सर्दी, मिल्क प्रॉडक्ट की होम डिलीवरी

संक्षेप: नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर सीतामढ़ी और शिवहर जाएंगे। सीएम जनता को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। बिहार में दो दिनों तक मौसम अभी सर्द रहेगा।

Bihar Top News Today 19 January: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा पर सीतामढ़ी और शिवहर जाएंगे। सीएम जनता को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। बिहार में दो दिनों तक मौसम अभी सर्द रहेगा। बिहार में दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी की जाएगी। गया एयरपोर्ट पर एक विदेशी नागरिक के हैंड बैग से जीपीएस ट्रैकर मिलने से सनसनी फैल गई। नीट छात्रा मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लग रहे हैं। संचालिका नीलम अग्रवाल की तलाश की जा रही है। वैशाली में दहेज के लिए हत्या मामले में दारोगा की स्कॉर्पियो से मृतका के बाल और खून मिले हैं। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

अपहृत युवती का दो माह बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं सासाराम में ब्यूटी पार्लर का समान ख़रीदने नोखा बाजार गई बेटी को ग़ायब हुए दो माह पूर्ण हो गए फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन सदमे में हैं। लाचार अभिभावक थाना पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिए हैं।वैसे पुलिस बांका में पदस्थापित फॉरेस्टर जो कांड का मुख्य नामजद अभियुक्त हैं उसे बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।बरामदगी हेतु अभियुक्त को रिमांड पर लेने की कार्रवाई जारी है।

एसटीएफ ने कुख्यात चंदन को दबोचा वैशाली जिले के नए पुलिस कप्तान विक्रम सिहाग के आदेश पर लालगंज से जिले के टॉप टेन अपराधियों में शामिल कुख्यात चंदन राय को एसटीएफ, वैशाली डीआईयू और लालगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया। कई कांडों में फरार चल रहा था कुख्यात अपराधी चंदन राय।

गया एरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के बैग से जीपीएस ट्रैकर बरामद गयाजी एयरपोर्ट पर रविवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक चिली नागरिक के बैग से दो जीपीएस ट्रैकर मिलने से सनसनी फैल गई। वह बैंकॉक जाने वाला था। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

दो दनों तक रहेगा सर्दी का प्रकोप बिहार में दो दिनों तक सर्दी सताएगी। रविवार को 21 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। सबसे कम 5.0 डिग्री राजगीर में और सवार्धिक 27.8 डिग्री तापमान कैमूर में रहा। पटना में सोमवार धूप निकलने के आसार हैं।

डेयरी प्रॉडक्ट की होम डिलीवरी बिहार में डेयरी उत्पादों की होम डिलीवरी की जाएगी। विभाग इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्ट खरीदेगा। नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में सात निश्चय–3 के तहत चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की।

डॉक्टरों से विकल्प पूछे सरकारः भाषा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन भासा ने कहा कि चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस रोकने के लिए विकल्प (च्वाइस) पूछा जाना चाहिए। जो प्रैक्टिस छोड़कर एनपीए लेना चाहते हैं उनको एनपीए दिया जाय। प्रैक्टिस बंद करने के पहले भासा और चिकित्सकों की कमेटी से वार्ता करनी चाहिए।