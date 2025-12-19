Hindustan Hindi News
Bihar Top News Today: सीएम नीतीश राजगीर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, राउज एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी की अर्जी पर फैसला आज

नीतीश कुमार राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की राबड़ी देवी की अर्जियों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला करेगी।

Dec 19, 2025 09:55 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Top News Today 19 December: राजगीर महोत्सव का आगाज आज से हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सम्राट चौधरी समेत अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। राजगीर में 3 दिनों के विभिन्न आयोजन के पहले दिन कैलाश खेर का कार्यक्रम है। आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की राबड़ी देवी की अर्जियों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। बिहार में घना कोहरे की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त है। आज भी 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट रद्द हो रही हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के जज संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। प्रदेश की ताजा खबरों की अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

छापेमारी में देशी कट्टा व फरसा बरामद

सासाराम में बिक्रमगंज पुलिस को अपराध नियंत्रण में एक बड़ी सफलता मिली है। उसे यह सफलता शहर के धारूपुर गांव छापेमारी के दौरान मिली। सहायक पुलिस अधीक्षक सह एसडीपीओ साकेत कुमार ने बताया कि बीते 17 दिसंबर को करीब 22.05 बजे थानाध्यक्ष, बिक्रमगंज को सूचना मिली कि धारूपुर में मृत्युंजय सिंह एवं मुन्नी सिंह दोनो भाई आपस में लडाई झगड़ा कर है। जहाँ थानाध्यक्ष अपनी टीम को छान-बीन के लिए भेजे। पुलिस वाहन को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा तो भाग रहे व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। घटनास्थल धारूपुर गांव स्थित मुन्नी सिंह के घर में रखे काला बैग से एक देशी कट्टा एवं एक फरसा बरामद किया गया। इस दौरान धारूपुर निवासी स्व० सूर्यवंश सिंह के पुत्र मुन्नी सिंह को गिरफ्तार किया गया हैं।

मौसम की मार, बदल गया स्कूल टाइम

शीतलहर को देखते हुए सारण के सभी निजी,सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 21 दिसम्बर तक बन्द रखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में 12 बजे से 2 बजे तक बच्चों को गर्म मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा से जुड़ी गतिविधि को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की पढ़ाई एहतियात बरतते हुए 10 बजे से 4 बजे तक संचालित की जाएगी।।

राजगीर महोत्सव आज से, नीतीश करेंगे उद्घाटन

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन नालंदा का तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। पर्यटन विभाग ने गुरुवार को बताया कि इसकी सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। 19, 20 एवं 21 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम आरआईसीसी और राजगीर हॉकी मैदान के निकट खाली भूखंड में होगा। राजगीर महोत्सव में पहले दिन प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर, दूसरे दिन बॉलीवुड गायक सलमान अली और तीसरे दिन गायिका भाव्या पंडित की प्रस्तुति होगी।

पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो अपराधी घायल

छपरा नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी में बुधवार की रात डॉक्टर सजल कुमार को अगवा करने की कोशिश में शामिल अपराधियों से गुरुवार की शाम पुलिस की मुठभेड़ हो गयी, जिसमें दो अपराधी जख्मी हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों का सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पूरी खबर यहां पढ़ें- पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो अपराधी घायल

जस्टिस संगम साहू होंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को केंद्र सरकार से देश भर के अलग-अलग हाईकोर्ट में पांच जज को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की।शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने यह फैसला लिया। ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे।

राबड़ी देवी की अर्जी पर फैसला आज

आईआरसीटीसी टेंडर और जमीन के बदले नौकरी मामले को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की राबड़ी देवी की अर्जियों पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जज शुक्रवार को फैसला सुनाएंगे।

