Bihar Top News Today: बिहार के जज की पत्नी को गोली मारी, 3 माह की बच्ची की हत्या, 24 शराब माफिया की संपत्ति जब्त होगी

संक्षेप: समस्तीपुर कोर्ट में तैनात जज की पत्नी को झारखंड के गोड्डा में गोली मार दी गई। दहेज हत्या में पति पर गोली मरवाने का आरोप लगाया गया है। अरवल में घरेलु विवाद में तीन माह की बच्ची की हत्या कर दी गई। 24 शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज हो गई है।

Bihar Top News Today 18 January: बिहार के समस्तीपुर मैं कार्यरत एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी को झारखंड में गोली मार दी गयी। गोड्डा कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा। सुनवाई से लौट रही पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। दहेज के लिए जान मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। अरवल में घरेलू विवाद में ईंट पत्थर चले। ईंट लगने से तीन माह की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में चाचा-चाची को हिरासत में लिया है। बिहार के 24 शराब माफिया पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी गई है। गया जी में स्कूल के लिए घर से निकलीं चार छात्राएं लापता हैं। अगले तीन दिनों में बिहार वासियों को ठंड से राहत मिल सकती है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

करंट लगने से पांचवी क्लास के छात्र की गई जान जहानाबाद में किंजर के समीप बाला विगहा गांव के निवासी पांचवी क्लास के छात्र रवि रंजन कुमार (12 वर्ष) की जान चली गई। यह घटना शनिवार की दोपहर में हुई। इस घटना के बाद मृत छात्र के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो - रोकर बुरा हाल था। छात्र रवि रंजन अपने गांव बाला विगहा स्थित अपने घर से निकला था। वह गांव के समीप पुल की तरफ गया था। विद्युत प्रवाहित तार टूट कर गिरा हुआ था जिस पर उसकी नजर नहीं पड़ी और उससे वह स्पर्श कर गया जिस उसकी जान चली गई। लोगों ने उसे इलाज के लिए यहां लाया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पाते हीं मातम पसर गया।

नीट छात्रा की मोबाइल खोलेगा मौत का राज पटना में नीट छात्रा मौत मामले में पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त किया है। घटना से एक दिन पहले और घटना वाले दिन जिन नंबरों पर सबसे अधिक बातचीत हुई, उनकी जांच की जा रही है।

24 शराब माफियाओं पर शिकंजा बिहार में शराब की अवैध आपूर्ति और बिक्री में लगे माफियाओं पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। पहले चरण में आठ जिलों के 24 शराब माफियाओं को चिह्नित किया गया है, जिन पर 167 मामले दर्ज हैं।

तीन दिनों में ठंड से राहत के आसार बिहार में अगले तीन दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कुछ कमी आएगी। हालांकि सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी और एक-दो स्थानों पर कोहरा छा सकता है।

दहेज हत्या आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में दहेज हत्या मामले के फरार आरोपित सत्यम कुमार, उसकी पत्नी रेखा देवी और मां मुन्नी देवी के घर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा किया। समय पर आत्मसमर्पण नहीं करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।