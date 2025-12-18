Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Top News Today 18 December Nitish Kumar Sanjay Saraogi Samrat Tejaswi Lalu Vijay Bhikhari politics weather updates
Bihar Top News Today: दरभंगा में नहर में कार पलटी, तीन दोस्तों की मौत, थावे शक्तिपीठ में भीषण चोरी

Bihar Top News Today: दरभंगा में नहर में कार पलटी, तीन दोस्तों की मौत, थावे शक्तिपीठ में भीषण चोरी

संक्षेप:

थावे मंदिर में चोरों ने मां का 51 लाख का मुकुट चुरा लिया।  विधायक संजय सरावगी आज प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार विधिवत ग्रहण करेंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा।

Dec 18, 2025 11:36 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Top News Today 18 December: दरभंगा में एक कार नहर में पलट गई जिसमें तीन दोस्तों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। गोपालगंज स्थित थावे शक्तिपीठ में चोरों ने मां का 51 लाख का मुकुट और दानपेटी समेत जेवर गायब कर सनसनी फैला दी। लोगों में काफी आक्रोश है। बिहार भाजपा के नये कप्तान और दरभंगा विधायक संजय सरावगी आज प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार विधिवत ग्रहण करेंगे। सरावगी दिलीप जायसवाल का स्थान लेने वाले हैं।सीएम नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण में पाकिस्तान से मिली धमकी पर साइबर सेल ने जांच तेज कर दिया है। पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ सचिव को धमकी प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बिहार पंचायत चुनाव दिसम्बर 2016 तक कराने को लेकर चुनाव आयोग की गतिविधि शुरू हो गयी है। प्रदेश की ताजा खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पटना सरस मेला में पहुंचे सीएम नीतीश

सीएम नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेला में गुरुवार को पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया और बातचीत करके उनके कारोबार के बारे में जाना। गांधी मैदान में सरस मेला 12 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक चलेगा। सीएम ने प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा का भी जायजा लिया।

बोलेरो की ठोकर से किसान की मौत , एक ज़ख्मी

बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कतराहा नदी पुल के समीप बुधवार की शाम करीब छह बजे अनियंत्रित वाहन की ठोकर से शेख सगीर (40) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी वार्ड छह के स्व. दानिश शेख के पुत्र थे। घटना में एक अन्य किसान अंसारुल शेख (35) गंभीर रूप से जख्मी हो गए है। स्थानीय स्तर पर उनका उपचार हो रहा है। वे भी भेड़िहारी वार्ड छह के रहने वाले हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने एक बोलेरो को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि शेख सगीर और शेख अंसारुल धान के खेत की रखवाली करने गए थे। शाम छह बजे दोनों अपने-अपने साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल में ठोकर मार दिया। जिससे शेख सगीर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों के सहयोग से घायल अंसारुल शेख को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेख सगीर की एक पुत्री मुस्कान खातून (12) व चार पुत्र मोहम्मद शादिल (18), साजिद अख्तर (15), मोहम्मद खुर्शीद (13) तथा मोहम्मद एजाज (5) है। घटना के बाद उनके घर में कोहराम मचा है।

नहर में कार पलटी, तीन युवकों की मौत

दरभंगा के नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा धूंसी के पास गत बुधवार की रात 11 बजे नहर में कार पलटने से उसमें सवार चालक सहित तीन युवकों की पानी में दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान नेहरा गांव के ही अजय सहनी, सुजीत सहनी तथा कार चालक शंभु सहनी के रूप में की गई। सभी ययवक 30 वर्ष से कम उम्र के थे। अपर थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है।

सड़क हादसे मे युवक की मौत, तीन घायल

कटिहार सनौली सड़क के शिव मंदिर सौरिया के समीप ट्रक और बाइक के आमने-सामने की टक्कर मे एक युवक की मौत और तीन गंभीर रूप से घायल है। घटना गुरुवार सुबह 7 बजे के आस पास की है। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कटिहार भेजा गया है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर चार युवक कोचिंग पढ़ाई करने के लिए सौरिया जा रहा था । घना कोहरा होने के कारण ट्रक दिखाई नहीं दिया जिसके कारण आमने-सामने टक्कर हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर डंडखोरा पुलिस पहुंच कर घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया तो वही चालक ट्रक चालक फरार हो गया। ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।

संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता का मिला शव

सहरसा के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र स्थित किराए के मकान में रहने वाली नवविवाहिता का गुरुवार की सुबह संदेहास्पद स्थिति में शव मिला।मृतका की पहचान श्याम सुंदर मालिक की पत्नी शिवानी कुमारी के रूप में हुई। जो सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर पेट्रोल पंप के सपीम किराए के मकान में अपने ससुराल में रहती थी। मामले की जानकारी मिलने पर सोनवर्षा कचहरी पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रही है ।चर्चा है की महिला की मौत बुधवार को हीं हुई थी। मृतका की सास ने बताया कि बहु फंदे से लटकी हुई थी जिसे नीचे उतार कर चौकी पर रख दिये। वहीं महिला का पति कल काम पर गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है ।

राज्यपाल जाएंगे छपरा

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज लोककवि भिखारी ठाकुर की जयंती पर सुबह 11:30 बजे कुतुबपुर दियारा स्थित उनके पैतृक गांव भिखारी ठाकुर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कुतुबपुर दियारा पैतृक स्थल का करेंगे परिभ्रमण। 12:30 बजे कुतुबपुर दियारा से होंगे रवाना।

550 मिग्रा ब्राउन शुगर के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

अररिया में कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी के निर्देश पर नशा कारोबारियों के ऊपर लगातार करवाई की जा रही है । इसी क्रम में सुनसरी झुमका निवासी विशाल सरदार को 250 मिलीग्राम और धनकुट्टा निवासी प्रेम गुरुंग , तुलसी पौडेल को 300 मिलीग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर आगे की करवाई की जा रही है । नेपाल पुलिस के अनुसार गिरफ्तार तीनो से कड़ी पूछताछ जारी है।

थावे दुर्गा मंदिर से 51 लाख के मुकुट समेत सोना-चांदी के आभूषण की चोरी

गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में बुधवार की रात चोरों ने अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोना-चांदी के मुकुट, हार समेत अन्य कीमती आभूषण चुरा लिए। चोरों ने मंदिर परिसर में बने लॉकर को भी तोड़ कर वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब है पिछले वर्ष झारखंड के एक व्यवसायी ने मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट अर्पित किया था।

सभी जिलों में कुत्तों के लिए घर

बिहार से कभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह खोला जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दिया गया है। जिलों से जमीन अधिग्रहण की रिपोर्ट मांगी गयी है।

छह साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या

बिहार के भोजपुर में छह साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। उसके साथ पहले रेप किया गया। नाक, मुंह के साथ गुप्तांग से भी खून बह रहा था।

बिहार में सर्दी का सितम

पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का कहर शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट के साथ गुरुवार को सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। लोग सर्दी से ठिठुरते दिखे। अगले दो दिनों तक अधिकांश जिलों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कनकनी में इजाफे से बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है।

पूरी खबर यहां पढ़ें- कैसा रहेगा बिहार का मौसम

भिखारी ठाकुर जयन्ती आज

भोजपुरी के शेक्सपीयर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की जयंती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उनके गांव छपरा के कुतुबपुर में जाकर नमन करेंगे। भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।