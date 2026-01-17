Bihar Top News Today: विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना आज, समृद्धि यात्रा पर मोतिहारी में सीएम नीतीश

संक्षेप: मोतिहारी में बन रहे विराट रामाणय मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। सीएम नीतीश कुमार इस आयोजन में भाग लेंगे। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आज मोतिहारी में रहेंगे।

Bihar Top News Today 17 January: विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की आज मोतिहारी में बन रहे विराट रामाणय मंदिर परिसर में आज स्थापना की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार इस आयोजन में भाग लेंगे। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन नीतीश कुमार आज मोतिहारी में रहेंगे। पटना के हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में गैंग रेप की बात सामने आई है। जांच के लिए एसआईटी की गठन कर दिया गया है जिसमें थाना प्रभारी को शामिल नहीं किया गया है। मधेपुरा में ट्रक और कार की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। विधानसभा चुनाव में हार पर राजद की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

हावड़ा–कामाख्या के बीच दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गुवाहाटी (कामाख्या) और हावड़ा के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

बिहार में 2 करोड़ के सिगरेट जब्त, इंडोनेशिया, कोरिया, म्यांमार तक नेटवर्क बिहार के मुजफ्फरपुर में दो करोड़ की अवैध सिगरेट जब्त की गयी है। नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड स्थित शीतला गली में एक गोदाम में पुलिस टीम ने शुक्रवार शाम छापेमारी की गई। गोदाम से विदेशी व नकली सिगरेट की बड़ी खेप जमा की गई थी। मुंबई से आए आईटीसी कंपनी के अधिकारी की सूचना पर नगर थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की। छापेमारी की भनक लगते ही गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

मधेपुरा में सड़क हादसे में चार की मौत मधेपुरा शहर में शनिवार तड़के हाइवा और कार की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मारे गए चारों युवक आपस में दोस्त थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कार के परखच्चे उड़ गए।

नीट छात्रा मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में परिजन ने गैंगरेप और मर्डर का दावा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। दूसरी ओर, पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है।

सुबह-शाम ठंड, दिन में धूप; कैसा रहेगा वेदर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिलेगी। दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का असर जारी रहेगा।