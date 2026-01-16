Bihar Top News Today:सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज से, पटना में कुख्यात नीतीश का हाफ एनकाउंटर

संक्षेप: सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण जाएंगे। पटना के दानापुर में पुलिस ने कुख्यात बदमाश नीतीश को गोली मार दी।

Bihar Top News Today 16 January: सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण जाएंगे। पटना के दानापुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात बदमाश नीतीश कुमार के पैर में पुलिस की गोली लगी है। प्रदेश को भीषण ठंड से जल्द राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तापमान में अच्छी खासी बढोतरी होगी।खगड़िया में ससुराल आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्नी पर अपने बहनोई से अफेयर का आरोप लगाया गया है। 26 जनवरी के राज्य में मापी महाअभियान शुरू होगा। सरकार मुंबई में 30 मंजिला बिहार भवन बनवाने जा रही है। पटना में नीट छात्रा हत्याकांड में मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होने से इनकार किया गया है जिससे पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जहानाबाद में ट्रक ने युवक को रौंदा, सड़क जाम ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा दिया जिसमें घटनास्थल पर ही 25 वर्षीय युवक की मौत हो गयी। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। घटना मेहंदिहा थाना से महज पचास गज की दूरी पर नई बाजार गांव के पास एनएच 139 पर शुक्रवार की बताई जा रही है। मृतक की पहचान नई बाजार गांव निवासी सुनील कुमार के रूप में की गई है।

प्रचंड ढंड से राहत कब तक? बिहार में अब ठंड का प्रकोप कम होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। हालांकि, उत्तर बिहार के कुछ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।

26 जनवरी से भू मापी महाअभियान बिहार में 26 जनवरी से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विवादित और अविवादित जमीनों की मापी कर 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट ऑनलाइन कर दी जाएगी।

पटना में मुठभेड़, नीतीश को पुलिस ने मारी गोली पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। नीतीश और उसके साथ क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात करने जा रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी।

जहानाबाद की छात्रा से पटना के हॉस्टल में हुई थी दरींदगी? पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जहानाबाद की छात्रा के साथ दरिंदगी हुई थी। उसमें रेप की बात से इनकार नहीं किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से पुलिस की छानबीन पर सवाल उठ रहे हैंं। हालांकि आईजीआईएमएस की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।