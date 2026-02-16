Bihar Top News Today: 25 महिलाओं को 10 हजार की सौगात, PUSU इलेक्शन में नॉमिनेशन आज से, नीट छात्रा मौत में CBI जांच जारी

Hindustan Hindi News
Feb 16, 2026 09:53 am IST
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के सरकार सहायता दे रही है। बिहार विधानमंडल बजट सत्र में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। हंगामे के आसार हैं। पटना युनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरु हो रहा है।

Bihar Top News Today: सीएम नीतीश कुमार बिहार की 25 लाख महिलाओं को आज दस दस हजार की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के सरकार सहायता दे रही है। बिहार विधानमंडल बजट सत्र में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। हंगामे के आसार हैं। पटना युनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरु हो रहा है। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई बिहार में छानबीन कर रही है। फुलवारी मे कोचिंग छात्रा की छत से गिरकर मौत मामले में आज पटना पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी। शेखपुरा में 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात के बाद दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति है। कल से होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

दो लीटर दूध के लिए बुजुर्ग की हत्या

शिवहर के श्यामपुर भटहां थाना के बहुआरा गांव में दो लीटर दूध के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 65 वर्षीय बच्चू सिंह को आकाश कुमार और दो साथियों ने ईंट से कुचलकर मार दिया।

मधुबनी में एनकाउंटर

मधुबनी में पुलिस ने कुख्यात मो. अरसद का हाफ एनकाउंटर कर दिया। एक बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को जब रुकने का इशारा किया गया, तो उनमें से एक ने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपराधी अरसद के पैर में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा।

बाइक सवार ने पेड़ में मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल

जमुई में एक सड़क दुर्घटना एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना रविवार की देर शाम गिधौर थाना के समीप की है। मृतक झाझा थाना के दादपुर गाँव का निवासी था। मृतक साला है जबकि घायल बहनोई बताया जाता है। दोनों साला बहनोई खैरा में एक चिमनी भट्टा में काम करते थे।

लालू-राबड़ी की कोर्ट में पेशी

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घपला केस में उनकी पेशी हो सकती है। रविवार को लालू और राबड़ी देवी पटना से दिल्ली गए।

महिलाओं को दस-दस हजार की सौगात

सीएम नीतीश कुमार आज बिहार की महिलाओं को रोजगार करने के लिए दस-दस हजार राशि की सौगात देंगे। रिमोट से बटन दबाकर रकम सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। अबतक सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। व्यवसाय ठीक से करने पर सरकार महिलाओं को रोजगार के विस्तार के लिए दो दो लाख देगी।

