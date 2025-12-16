Bihar Top News Today: नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, पटना में युवक की हत्या

संक्षेप: Bihar Top News 16 December 2025: सीएम नीतीश कुमार की बैठक में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

Bihar Top News Today 16 December 2025: नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। पूर्व मंत्री संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने दिलीप जायसवाल की जगह ली है। इससे पहले मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे बिहार के पार्टी नेताओं में खुशी की लहर है। राजधानी पटना में कल देर शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बक्सर के राजपुर में भी अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा घायल है। गोपालगंज में राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव को पुलिस ने एफसीआई से अनाज दिलाने के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 16 दिसंबर 2025 को बिहार की ताजा एवं बड़ी खबरें यहां पढ़ें-

नीतीश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुछ अहम एजेंडों पर मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा अन्य सभी मंत्री एवं आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।

भाजपा ने विनोद नारायण झा को बनाया विधानसभा में मुख्य सचेतक पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक बनाये जाएंगे। भाजपा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार को इसकी सूची भेज दी गई है। वहीं, कृष्ण कुमार ऋषि, कुमार शैलेंद्र, गायत्री देवी और रत्नेश कुमार सचेतक को बनाने की अनुशंसा पार्टी की ओर से की गई है। वहीं, लोजपा के राजू तिवारी सचेतक होंगे। पूरी खबर पढ़ें।

पटना के आलमगंज में युवक की गोली मारकर हत्या राजदानी पटना के आलमगंज थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित गुलजारबाग पोस्ट ऑफिस के पास घात लगाए अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार शाम की है। मृतक की पहचान आलमगगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाचरण लेन निवासी मुकेश कुमार के बेटे वरुण कुमार के रूप में हुई है। वरुण का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। पूरी खबर पढ़ें।

आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर रंगदारी का आरोप, मधेपुरा में केस दर्ज मधेपुरा से आरजेडी के विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रो. चंद्रशेखर और उनके सहयोगी आलोक कुमार मुन्ना पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। इस संबंध में मधेपुरा सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। एए पटना (जेवी) फर्म के नाम से संचालित कार्य के ठेकेदार ने विधायक, उनके प्रतिनिधि सहित अन्य सहयोगियों पर एक करोड़ रुपये रंगदारी मांगने, कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। ठेकेदार ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। पूरी खबर पढ़ें।