Bihar Top News Today: लालू-तेजस्वी को 4 दिनों की राहत, चार्ज फ्रेमिंग पर अब 19 को सुनवाई, नितिन नवीन जा रहे दिल्ली

संक्षेप: लैंड फॉर जॉब केस में आरोप गठन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी। बीजेपी के नये कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक पिता ने अपनी तीन बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली।

Bihar Top News Today 15 December: बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। खरमास बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। निति नवीन ने पटना में महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि राजनीति में कोई शॉटकट नहीं होता। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक पिता ने अपने तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दो बेटों के गले में फंदा डाल दिया था पर बच गए। बिहार में जमीन की खरीद महंगी हो जाएगी। सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पटना में शक्तिपीठ बड़ी पटनदेवी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है। बिहार में क्राइम, पॉलिटिक्स व अन्य खबरों की अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई टली लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई फिर टल गई है। अगली सुनवाई अब 19 दिसम्बर को होगी। लालू परिवार को फिलहाल चार दिनों की राहत मिल गई है। सीबीआई ने सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। आरोप गठन पर कोर्ट को फैसला लेना है।

इस्कॉन मंदिर की खिड़की से गिरी बच्ची की मौत पटना में इस्कॉन मंदिर की खिड़की से गिरकर घायल हुई छह साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 12 दिसंबर की है जब बच्ची गिर गई थी। उसे पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के लोग इस्कॉन मंदिर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। खेलते खेलते बच्ची छत से नीचे से गिर गई और सिर में चोट आने से जख्मी हो गई। उसे तत्काल पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची बिहार के एक पूर्व डीजी के परिवार की है

बीजेपी के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं नितिन नवीन को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पहले चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।

बंगाल चुनाव से पहले नितिन नवीन का बीजेपी में क्यों बढ़ा ओहदा? भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में बिहार ने लंबी छलांग लगाई है। राज्य के पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री और पार्टी के युवा नेता नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी की परिपाटी के आधार पर उन्हें संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन की ताजपोशी इससे भी जोड़कर देखी जा रही है। बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर और उनके स्वजातीय कायस्थ मतदाता हैं।

02 मार्च तक जनसेवा एक्सप्रेस कैंसिल पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन से अमृतसर तक चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14617 कोहरे के कारण 3 दिसम्बर से 2 मार्च तक कैंसिल रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर से पूर्णिया कोर्ट तक आने वाली जनसेवा एक्सप्रेस 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक कोहरे के कारण कैंसिल की गयी है। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कोहरे के कारण जनसेवा एक्सप्रेस कैंसिल की गयी है।

नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा की दिल्ली जाने से पहले नितिन नवीन ने पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल को श्रद्धांजलि दी। कहा कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता की मेहनत को सम्मान मिला है। बंगाल चुनाव पर कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेश तैयार रहती है।