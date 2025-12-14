Bihar Top News Today: एमएलसी बंशीधर की कार को ट्रक ने कुचला, जहानाबाद में दो की मौत, शिक्षकों पर लगाई बड़ी पाबंदी

संक्षेप: जहानाबाद में एक हादसे में दो लोगों की मौत हौ गई। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की कार को ट्रक ने कुचल दिया। उन्होंने हत्या की नियत से ठोकर मारने का आरोप लगाया है। हालांकि वे गाड़ी में मौजूद नहीं थे। राज्य में इंडिगो संकट जारी है।

Bihar Top News Today 14 December: बिहार विधान परिषद के सदस्य बंधीधर ब्रजवासी की कार में बेकाबू कार ने भीषण टक्कर मार दी। पटना के दीघा पुल पर ट्रक ने विधायाक की कार को सामने से ठोक दिया। ड्राइवर उन्हें पटना स्टेशन पर ड्रॉप करके मुजफ्फरपुर लौट रही थी। एयर बैलून खुल जाने से ड्राइवर और बॉडी गार्ड की जान बच गई। विधायक ने हत्या की नियत से ठोकर मारने का आरोप लगाया है। राज्य में इंडिगो संकट जारी है। आज भी कई विमान रद्द हैं। सरकार ने शिक्षकों पर बड़ी पाबंदी आयत कर दी है। शिक्षक अब सोशल मीडिया पर वेतन नहीं मिलने की चर्चा करेंगे तो कार्रवाई होगी। राजद के विधायक भाई वीरेन्द्र विधानसभा की महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति (पीएसी) के सभापति बनाये गये हैं। बिहार की ताजा खबरों और तमाम अपडेट्स लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

घरेलू विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला जख्मी अररिया के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मोती टप्पू पथराहा वार्ड संख्या 12 में घरेलू विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के मोती टप्पू पथराहा वार्ड संख्या 12 निवासी सफी आलम की पत्नी परवीना बताया जा रहा है।

बिहार में श्राद्ध कर्म में खूनी खेल बिहार के आरा में श्राद्ध कर्म के दौरान खूनी खेल खेला गया। आरा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव में श्राद्ध कर्म में न्योता करने आए एक युवक को बदमाशों की ओर से गोली मार दी गई। अवैध संबंध के विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है।

जहानाबाद में भीषण हादसा, दो की मौत जहानाबाद में दो बाइकों के बीच आमने- सामने की टक्कर हो गई जिसमेंं दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब तक किसी की पहचान नहीं हो सकी है। घटना एनएच 22 पर धरनई के निकट अहले सुबह हुई। दोनों घायलों की भी स्थिति गंभीर है। बेहोशी की अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एआईजी प्रशांत कुमार को राहत तिरहुत तत्कालीन एआईजी प्रशांत कुमार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में दर्ज प्राथमिकी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

शिक्षकों पर बड़ी पाबंदी बिहार के सरकारी शिक्षकों पर बड़ी पाबंदी लगाई गयी है। वेतन नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर बात रखने की मनाही है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होगी। कई शिक्षकों को विभाग की ओर से नोटिस दी गयी है।

परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से रेप जहानाबाद में परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को ऑटो चालक ने हवस का शिकार बनाया। घर पहुंचाने के बहाने गाड़ी पर बैठाकर ले गया और उसके साथ रेप किया।