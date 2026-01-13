Bihar Top News Today: नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, ठंड से अभी राहत नहीं

संक्षेप: Bihar Top News Today: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक होनी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ठंड से बिहार के लोगों को अगले 3-4 दिन राहत नहीं मिलने वाली है।

Bihar Top News Today 13 Jan 2026: नीतीश कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव दही-चूड़ा भोज में एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना लौट गए हैं, आरजेडी में संगठनात्मक बदलाव की अटकलें तेज हैं। बिहार में ठंड से फिलहाल पूरी राहत मिलने के आसार नहीं है, हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे विभिन्न जिलों में स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। मंगलवार, 13 जनवरी को बिहार की प्रमुख खबरें यहां देखें-

नीतीश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत अन्य सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है।

पटना में नीट छात्रा की मौत पर बवाल पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में परिजन ने करगिल चौक पर शव रखकर सोमवार शाम को प्रदर्शन किया। पिता ने छात्रा के साथ अनुचित गतिविधियों का आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि जहानाबाद की छात्रा 6 जनवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पूरी खबर पढ़ें।

सुबह और रात में कनकनी, दिन में ठंड से राहत बिहार में दिन के तापमान में हल्की राहत मिली है। दोपहर में ठंड से राहत मिली है। हालांकि, सुबह और रात के समय कनकनी का कहर जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक भयंकर ठंड से लोगों को विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूरी खबर पढ़ें

बिहार की ग्रामीण सड़कें चौड़ी होंगी, सर्वे इस माह के अंत तक सात निश्चय-3 के तहत ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण होगा। यह दो लेन (5.5 मीटर) की जाएंगी। इसके लिए एप के माध्यम से सर्वे इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके तहत प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय से राज्य उच्च पथ व राष्ट्रीय उच्च पथों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी।

गणतंत्र दिवस समारोह में 12 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा गणतंत्र दिवस पर बिहार सरकार के 12 विभागों द्वारा पटना के गांधी मैदान में झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा परंपरा से संरक्षण तक कलाकार की सतत यात्रा विषय पर, परिवहन विभाग द्वारा नारी शक्तिः राष्ट्र शक्ति विषय पर, विधि विभाग द्वारा स्वच्छ पर्यावरण-सशक्त भारत विषय पर झांकियों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जीविका द्वारा महिला रोजगार योजना, पर्यटन निदेशालय का मां जानकी जन्मस्थली, ऊर्जा विभाग का कजरा सौर ऊर्जा-सह-बैटरी भंडारण प्रणाली परियोजना समेत अन्य झांकियां होंगी।