Bihar Top News Today: लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस डिपार्टमेंट का दो दिनों तक मंथन, शिवानंद ने कसा तेजस्वी पर तंज

संक्षेप: पटना में विधि व्यवस्था पर पुलिस डिपार्टमेंट की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। शिवानंद तिवारी ने फिर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की तैयारी तेज हो गई है।

Bihar Top News Today 12 January: पटना में पुलिस डिपार्टमेंट की दो दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। गृहमंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार के साथ सभी एडीजी, सभी जिलों के एसपी,एसएसपी और अन्य अधिकारी राज्य की विधि व्यवस्था पर मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव पर शिवानंद तिवारी ने फिर हमला किया है। कहा है कि उनके स्वागत में कोई विधायक नहीं गए, यह सही संकेत नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर इलाज के आभाव में महिला की मौत हो गई। सारण में एक बच्चे को नंगाकर पीटा गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार की 16 जनवरी से होने वाली समृद्धि यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

कोहरे के कारण कंटेनर से टकराया ट्रक राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार स्थित एनएच 27 जेपी चौक के समीप सोमवार सुबह करीब 8 बजे घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण एक छह चक्का ट्रक आगे जा रहे एक कंटेनर ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छह चक्का ट्रक के चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आंगनवाड़ी में बच्चियों को दिखाया अश्लील वीडियो मुंगेर में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। अभिभावक ने बताया कि मेरी दो पुत्री नाबालिग को पांच दिन पूर्व बहला फुसलाकर आंगनबाड़ी ले गए थे। वहां अश्लील वीडियो दिखाया गया। दोनों पुत्री किसी तरह वहां से भाग गयी, लेकिन डर से घटना की जानकारी नहीं दी। लेकिन जब भनक मिली तो जाकर पता किया।

भागलपुर में 127 कौओं की मौत से हड़कंप भागलपुर में अचानक एक साथ 127 कौओं की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया ठंड के कारण मौत की आशंका जताई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौत को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई की और सभी शव जब्त कर लिए।