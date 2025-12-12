Bihar Top News Today: बिहार में फिल्म सिटी जल्द, सीएम नीतीश आज नवादा में; रोहिणी की ट्वीट पर सियासी पारा हाई
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा दौरे पर रहेंगे। वहां औद्योगिक विकास की योजनाओं का सीएम जाएजा लेंगे। अगले सात दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा।
Bihar Top News Today 12 December: बिहार में फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात के बाद मुंबई से बॉलीवुड की टीम ऐक्ट्रेस और प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा के साथ बांका के कटोरिया में लोकेशन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा दौरे पर रहेंगे। वहां औद्योगिक विकास की योजनाओं का सीएम जाएजा लेंगे। अगले सात दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। बारिश के आसार नहीं हैं पर कंपकंपाने वाली ठंड बढ़ेगी। बिहार सरकार ने अंग्रेजी समेत चार विदेशी भाषाओं की मुफ्त पढ़ाई का प्लान बना रही है। इससे नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार पुलिस ने झारखंड के रांची से लूटे गए 12 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी बरामद कर लिया है। आज 12 दिसम्बर की बिहार की ताजा खबरें लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।
23 साल बाद सप्रीम कोर्ट से बिहार की महिला को इंसाफ
सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल तक मुआवजे के लिए भटकती बिहार की एक महिला को आखिरकार इंसाफ दिला दिया। रेल हादसे में पति की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला को रेलवे ने करीब 9 लाख रुपये मुआवजा दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में रेलवे की ओर से दाखिल हलफनामे को रिकार्ड पर लेते हुए टिप्पणी की कि हम एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और कुछ नहीं।
नौकरी, रोजगार की आएगी बहार
निवेश का प्रस्ताव लेकर देशभर के 32 निवेशकों ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की। इसमें राज्य में इलेक्ट्रिक बस की फैक्ट्री लगाने के साथ रोबोटिक्स सर्जरी में सहयोग समेत कई बड़े उद्योग लगाने का प्रस्ताव मिला है। उद्योग वार्ता के तहत उन्होंने बिहार में उद्योग स्थापित करने की अपनी इच्छा जाहिर की।
इंडिगो संकट से कब तक मिलेगी निजात
इंडिगो संकट के कारण दिल्ली मार्ग पर चलने वाले विमान सबसे अधिक रद्द हो रहे हैं। इससे पटना से दिल्ली होते हुए विदेश जाने वाले यात्री सबसे अधिक परेशान हैं। गुरुवार को इंडिगो के पटना से आने-जानेवाले कुल 10 विमान रद्द रहे। इनमें चार दिल्ली की फ्लाइटें थीं। गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट पर यात्री हलकान रहे। माना जा रहा है कि 16 दिसम्बर तक स्थिति सामान्य हो सकती है। इस बीच गुरुवार को मुंबई के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के महाप्रबंधक भूदेव सरकार ने पटना हवाई अड्डे का दौरा किया।
अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा बिहार का मौसम
बिहार में कोहरे का असर बढ़ने लगा है तो तापमान में गिरावट तेज हो गई है। मौसम विभाग ने आम जनों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में बाहर निकलने की सलाह दी है। राज्य के एक-दो स्थानों पर शुक्रवार से सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा। प्रदेश का मौसम अगले सात दिनों तक शुष्क बना रहेगा। वहीं तीन-चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। गुरुवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई।
6 लाख शिक्षकों को नए साल का गिफ्ट, मनमाफिक ट्रांसफर की नियमावली 1 माह में
बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति नए साल में लागू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को संशोधन के साथ अंतिम रूप दे रहा है। इस नियमावली में शिक्षकों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एक माह के अंदर शिक्षा विभाग इस नियमावली को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट को भेज देगा। पिछले कई वर्षों से व्यावहारिक तरीके से शिक्षकों को तबादला के लिए स्पष्ट नीति नहीं होने से परेशानी हो रही थी।
