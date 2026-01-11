Bihar Top News Today: वैशाली में तेल गोदाम में भीषण आग, हादसे में बाप-बेटी की मौत, सृजन घोटाले की फाइल खुली

संक्षेप: वैशाली के महनार में एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। मोकामा बख्तियारपुर फोर लेन पर भीषण हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। भीषण सर्दी को देखते हुए कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं।

Bihar Top News Today 11 January: वैशाली के महनार में एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। मोकामा बख्तियारपुर फोरलेन पर भीषण हादसे में पिता-पुत्री की मौत हो गई। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में आज से आम जनों की एंट्री पर रोक लगा दी गयी है। 26 जनवरी की तैयारी को देखते हुए डीए त्यागराजन नें आदेश जारी कर दिया है। बिहार में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। राज्य के सभी शहरों में ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नए रूट तय किए जाएंगे। कलर कोड से पहचान होगी। पटना एसडीएम के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गले का हार, झुमका, बाली सब चुराकर कर ले गए। बिहार के चर्चित सृजन घोटाले की फाइल फिर से खुल गई है। सीबीआई ने नए बिंदुओं पर छानबीन शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी नए अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से पांच बिहार से गुजरेंगी। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोहरे में कारें टकराईं, पिता-पुत्री की मौत दो कार मोकामा से पटना की ओर जा रही थी। इसी दौरान फुलेलपुर गांव के पास स्कॉर्पियो सहित दो कार अनियंत्रित होकर अचानक एक कंटेनर से टकरा गई। एक वाहन का नंबर हरियाणा, जबकि अन्य बिहार के हैं। घटनास्थल का मंजर काफी भयावह था।

सीबीआई ने फिर शुरू किया सृजन घोटाले की जांच बिहार के चर्चित सृजन घोटाले की फाइल फिर से खंगालना शुरू कर दिया है। जिला परिषद के खाते से गायब 101.78 करोड़ राशि के मामले में लिपिक राकेश कुमार यादव (पूर्व नाजिर) को बर्खास्त किया जा चुका है। राकेश घोटाले में जेल भी गए थे। जेल से निकलने के बाद विभागीय कार्यवाही में राकेश को दोषी ठहराया गया था।

20 हजार में 6 साल की बच्ची का सौदा मुजफ्फरपुर में मात्र 20 हजार में 6 साल की बच्ची का सौदा कर लिया गया। बच्ची के पिता नहीं है और मां तीन बच्चों को छोड़कर यूपी में किसी से शादी कर ली है। तीनों बच्चे भरथीपुर गांव में अपने नाना-नानी के घर रह रहे थे। इसमें से एक बच्ची को भरथीपुर चौक पर चाय दुकान चलाने वाली महिला के माध्यम से 20 हजार रुपये सौदा हुआ।

पटना एसडीएम के आवास पर चोरी पटना एसडीएम के आवास पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए सोने के जेवरात में गले का हार 1, टीका 1, सोने की नथ 1, झुमके 2, कान की बालियां (ईयररिंग्स) 2 सेट और हाथ के कंगन 1 जोड़ी शामिल हैं। वहीं चांदी के सामान में अंगूठियां 4, चांदी का तश्त (प्लेट) 1, चांदी की मछली 4 पीस और नकद 5 हजार चुरा लिए।