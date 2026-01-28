Bihar Top News: दरभंगा को सीएम नीतीश देंगे 90 योजनाओं का तोहफा, पटना में आज मेट्रो सेवा बंद

संक्षेप: Bihar Top News: मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषित दिल्ली मोड़ पर 88.78 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अंतरराज्यीय बस पड़ाव का भी निरीक्षण करेंगे। इसकी पूर्णता की तिथि 14 दिसंबर 2027 निर्धारित है।

Bihar Top News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को दरभंगा आ रहे हैं। इस दौरान वे जिले को विकास की कई बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री कुल 13,682.56 लाख रुपये की लागत से 50 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषित दिल्ली मोड़ पर 88.78 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अंतरराज्यीय बस पड़ाव का भी निरीक्षण करेंगे। इसकी पूर्णता की तिथि 14 दिसंबर 2027 निर्धारित है। मुख्यमंत्री बस स्टैंड परिसर में प्रगति यात्रा के अंतर्गत घोषित विभिन्न योजनाओं के मॉडल प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। वहां 11 प्रमुख योजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अलावा पटना में आज मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का मलाही पकड़ी तक विस्तार होना है। इसी कारण भूतनाथ से खेमनीचक होते हुए मलाही पकड़ी तक विद्युत लाइन बिछाने के लिए बुधवार को मेट्रो का परिचालन बंद कर दिया गया है।

Bihar Top News-: संघ हिंदू समाज को संगठित करने के लिए बना: भागवत आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हुआ था। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने कई वर्षों तक विचार करने के बाद संघ कार्य का प्रारंभ वर्ष 1925 में किया था।

भागवत विजय निकेतन में उद्यमियों एवं शैक्षिक संस्थानों के संचालकों संग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा-संघ की स्थापना के समय देश के उत्थान के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उसे पूरा करने का जिम्मा संघ ने संभाला। इससे पहले सोमवार को भागवत ने गणतंत्र दिवस पर मुजफ्फरपुर में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग कर स्वाधीनता दिलाई है। देश को गणराज्य बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है।

बिहार के हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जायेगा। सीएम ने मंगलवार को मधुबनी की समृद्धि यात्रा के दौरान झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम स्थित दुर्गा मंदिर के निकट कार्यक्रम स्थल पर मधुबनी जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की।

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू किया गया है। सरकार का शिक्षा पर विशेष जोर है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य है। इसी के तहत राज्य में एक नयी एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा।

दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचेगे। यहां विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे, कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वे राज मैदान जाएंगे, जहां से 12:32 बजे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए डीएम कौशल कुमार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कैट टू लाइट लगाने के काम चल रहा है। आगामी मार्च तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद यात्रियों को नाइट लैंडिंग की सुविधा मिलने लगेगी।

दरभंगा हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश सीएम नीतीश कुमार निर्माणाधीन दरभंगा हवाई अड्डा टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे। टर्मिनल भवन का ढांचा लगभग एक माह में पूर्ण होने की संभावना है। एलिवेटेड रोड परियोजना का करीब 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री का आगमन सुबह 10:30 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर होगा। वहां से वे दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पहुंचेंगे, जहां प्रगति यात्रा के क्रम में बस स्टैंड के विकास की घोषणा के निमित्त कार्य का निरीक्षण करेंगे। वे बस स्टैंड परिसर में ही प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित अन्य योजनाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद हवाई अड्डे के निर्माणाधीन सिविल इनक्लेव का स्थल निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आमस-दरभंगा पथ परियोजना के कैंप कार्यालय जाएंगे एवं निर्माणाधीन पथ का निरीक्षण करेंगे। लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के लिए चिन्हित भूमि का भी जायजा लेंगे।

पटना जू में सतर्कता बढ़ी पटना जू में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए जू प्रशासन ने एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जू के गेट नंबर एक और दो के सामने पोटैशियम परमेंगनेट का छिड़काव किया गया है। जू निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि बाहर से आने वाले दर्शकों के जूते-चप्पल पोटैशियम परमेंगनेट के संपर्क में आकर सेनेटाइज हो जाएं। साथ ही गेट के भीतर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जू से जुड़े कार्यों के लिए आने वाली गाड़ियों के टायरों को भी इसी प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है ताकि संक्रमण जू परिसर के अंदर प्रवेश न कर सके। बर्ड फ्लू जैसे संक्रमण बाहर से आने वाले लोगों के जूते-चप्पल या वाहनों के टायरों के माध्यम से जू के भीतर फैल सकते हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती व्यवस्था की गई है।

बिहार में बदलेगा मौसम बिहार में बुधवार को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण जिले के एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही हल्की बारिश होने के आसार हैं। रात में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इससे बादल छंट जाएंगे। गुरुवार को उत्तर पश्चिमी, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहेंगे।

तेजस्वी यादव, शत्रुघ्न सिन्हा और पारस की सुरक्षा घटी बिहार के 17 विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में बदलाव हुआ है। इसके तहत भाजपा के नितिन नवीन, गिरिराज सिंह, जदयू के ललन सिंह और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान समेत दर्जनभर नेताओं की सुरक्षा बढ़ी है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, मीरा कुमार, शकील अहमद और पशुपति कुमार पारस की सुरक्षा घटाई गयी है।

पीएम आवास के 40%आवेदक हो सकते हैं अयोग्य घोषित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद ग्रामीण विकास विभाग ने तेज कर दी है। इसी क्रम में पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर लाभुक परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन को लेकर जिलों से आ रही जानकारी के अनुसार 40 प्रतिशत आवेदक इसमें अयोग्य घोषित हो सकते हैं। 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश विभाग ने जिलों को दिया है।

पीएम आवास के सर्वे में एक करोड़ चार लाख परिवारों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं परिवारों के घर-घर जाकर कर्मी सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान यह देखा जा रहा है कि परिवार ने जो जानकारी सर्वे में दी थी, वह सही है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सूची में दर्ज परिवार सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसी क्रम में आवेदकों को योग्य और अयोग्य की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसी क्रम में जानकारी मिली रही है कि 40 प्रतिशत तक परिवार अयोग्य की श्रेणी में आ सकते हैं।

पटना में चौक-चौराहों से 200 फीट तक दुकान लगाने पर रोक पटना में हर चौक-चौराहों से 200 फीट की दूरी के अंदर ऑटो, ई-रिक्शा या अन्य वाहन लगाने पर जुर्माना लगेगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मंगलवार को नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में नई व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, जिसमें पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) और यातायात पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे। जल्द ही पथ निर्माण विभाग के अधिकारी चौक-चौराहों पर साइनेज की व्यवस्था करेंगे। इन स्थानों पर वाहन को पार्क करने पर जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि शहर के चौक-चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा के खड़े करने से जाम की स्थिति हो रही है, इसीलिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर जुर्माना लगेगा। कई सड़कों पर देखा गया है कि चौक-चौराहों को छोड़कर शेष यातायात सामान्य रहता है। जितने भी चौक-चौराहे हैं वहां यह व्यवस्था मंगलवार से ही लागू कर दी गई है।