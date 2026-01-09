Bihar Top News Today: लालू परिवार को बड़ा झकटा, LFJ केस में पत्नी-बेटी पर आरोप तय, बोधगया में झारखंड के युवक की हत्या

संक्षेप: लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है।

Bihar Top News Today 9anuary: राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, रबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। इस मामले में कुल 103 अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किया था। उनमें से 52 को आरोप मु्क्त किया गया है। लेकिन लालू परिवार का कोई भी सदस्य आरोप से नहीं बच पाया। अब इनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर बोधगया में झारखंड के युवक अनिल कुमार की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा बिहार भीषण ठंड की चपेट में है। कई जिलों में 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें के अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

लालू, राबड़ी, तेजस्वी अपने पदों से इस्तीफा दें: JDU लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए लालू परिवार को घेरा। कहा कि कोर्ट का यह कहना कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट लालू परिवार चला रहा था, बहुत शर्मनाक है। लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। राबड़ी देवी के परिजन नाटा चौधरी से भी लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन ले लिया। उन्हें भी विधान परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के उपनाम तरुण के नाम से संपत्ति ली गई। उनके चाचा मंगरु राय से जमीन लिया गया। यह फेहरिस्त लंबी है। न्यायपालिका ने इसे सही माना है। तेजस्वी यादव भी इस्तीफा देकर मानकर स्थापित करें। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि जल्द सुनवाई करके इस मामले में फैसला सुनाया जाए।

लालू परिवार मुश्किल में, लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेम बिहार के चर्चित नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा भारती, हेमा और तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय किए हैं। अदालत ने 52 आरोपियों को बरी भी कर दिया है।

बोध गया में झारखंड के युवक की हत्या बिहार के गयाजी जिले के बोधगया में झारखंड के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 34 लाल के राजू रंजन उर्फ शिवकुमार पासवान के रूप में हुई है। वह झारखंड के हंटरगंज का रहने वाला था। उसका शव दक्षिणी कटोरवा इलाके में सुअर फार्म के पास शुक्रवार सुबह मिला। बताया जा रहा है कि ईंट और पत्थर से मारकर युवक की हत्या की गई।