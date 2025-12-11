Bihar Top News Today: लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसले का दिन, पटना में पुलिस-क्रिमिनल मुठभेड़

संक्षेप: बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत सभी अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेमिंग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का फैसला आना है। पटना में सुबह-सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी।

Bihar Top News Today 11 December 2025: लैंड फॉर जॉब केस में एक अहम फैसला आज आ सकता है। इस केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत सभी अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेमिंग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का फैसला आना है। 10 दिसम्बर की सुनावाई में कोर्ट ने इसे आज तक के लिए टाल दिया था। सीबीआई अभियुक्तों का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई थी। पटना में सुबह-सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक अपराधी को गोली मार दी। उसका इलाज चल रहा है। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जन शक्ति जनता दल का सदस्यता अभियान कल से शुरु करने जा रहे हैं। इससे लालू और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छपरा में एक अधेड़ की आंखें फोड़ दी गई और प्राइवेट पार्ट कुलकर हत्या कर दी गई। बिहार की खबरों की अपडेट लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़ें।

24 किलो गांजा के साथ तीन धराये, पूछताछ जारी अररिया में सीमा पार नेपाल पुलिस ने बीती रात दो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 24 किलो गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। तीनो से पूछताछ जारी है।पुलिस के अनुसार सुनसरी के बराहक्षेत्र नगरपालिका से 19 किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार जबकि इलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरी में पांच किलो गांजा के साथ एक धराया। प्राप्त जानकारी अनुसार सुनसरी के बराहक्षेत्र नगरपालिका वार्ड 11 में स्थानीय मधुबन पुलिस ने 19 किलो गांजा के साथ भारतीय नागरिक भूषण यादव और स्थानीय कोशी गांवपालिका वार्ड 6 निवासी रामनाथ यादव को गिरफ्तार किया है । इसी प्रकार इलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरी ने भी 5 किलो गांजा के साथ धनकुट्टा निवासी वीरेंद्र राई को गिरफ्तार किया है । तीनो से पूछताछ जारी है।

बुजुर्ग की पाइवेट पार्ट कुचलकर अधेड़ की हत्या बिहार के छपरा में एक अधेड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गयी। हत्यारों ने उनकी आंखें फोड़ दी और प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सूरज प्रसाद के रूप में की गई है। पुलिस छानबीन कर रही है।

यूपी से आए कवियों को मिला सम्मान अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जिला इकाई की ओर से साहित्यकारों का सम्मान और कवि गोष्ठी सोगरा स्टेट परिसर में कवयित्री लोककला साधिका ऊषा किरण श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार कवि पद्म कांत शर्मा प्रभात का सम्मान किया गया। इस अवसर पर ऊषा किरण और अंजनी कुमार पाठक को मेधा सम्मान से विभूषित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार सत्येंद्र कुमार "सत्येन " ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार पद्म कांत प्रभात ने कहा कि "साहित्यकार समाज को संस्कारशील बनाता है। साहित्य जन जागरण का काम करता है।

मोकामा विधायक को पटना में मिला डुप्लेक्स मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पटना में सरकारी आवास मिल गया है। वीरचंद पटेल पथ में उन्हें एक डुप्लेस फ्टैल दिया गया है। अनंत सिंह फिलहार दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद हैं।

घर से खींच कर ले गए, खंभे से बांध कर पीटा पटना से सटे बाढ़ में कुछ दबंग एक किशोर को घर से खींच कर ले गए और खंभे से बांध कर पीटा। युवक पर गोली चलाने का आरोप है। किशोर की मां की शिकायत पर बाढ़ थाने में तीन नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

कब नॉर्मल होगी इंडिगो की उड़ान पटना एयरपोर्ट से अभी भी इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ाने रद्द हैं। इस बीच यात्रियों को पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 15 दिसम्बर से उड़ानें नॉर्मल हो सकती हैं। गुरुवार को भी एयरपोर्ट पर यात्री भटकते दिखे। परेशानी अभी कम नहीं हुई हैं। कई लोगों की नौकरी पर भी संकट है क्योंकि वे जॉइन करने नहीं पहुंच पा रहे हैं।