Bihar Weather: बिहार में अगले 3 दिन भीषण ठंड से राहत; तापमान बढ़ेगा लेकिन कोहरे से निजात नहीं

संक्षेप:

बिहार में अगले तीन दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कुछ कमी आएगी। हालांकि सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी और एक-दो स्थानों पर कोहरा छा सकता है। शनिवार को गोपालगंज में सबसे अधिक और भागलपुर के सबौर में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। 

Jan 18, 2026 07:30 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों के दौरान बढ़ोतरी होगी। इस कारण ठंड में आंशिक तौर पर कमी आएगी। हालांकि सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होता रहेगा। वहीं दो दिनों तक प्रदेश के एक-दो जगहों पर कोहरा छाए रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में तीन दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। इसके बाद तापमान में विशेष बदलाव होने का पूर्वानुमान नहीं है।

शनिवार को भी राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 22.0 से 28.5 और न्यूनतम तापमान 5.4 से 12.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में और सबसे कम 5.4 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में रिकॉर्ड हुआ है। सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 550 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई।

पटना में रविवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। लेकिन दिन में धूप खिलेगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 0.1 और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस चढ़ा। पटना का अधिकतम तापमान 22.1 और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।