Bihar to get 7 trains including three Amrit Bharat trains Railway Minister to flag them off learn about routes बिहार को तीन अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, जानें रूट्स, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar to get 7 trains including three Amrit Bharat trains Railway Minister to flag them off learn about routes

बिहार को तीन अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, जानें रूट्स

दिवाली और छठ से पहले बिहारवासियों को तीन अमृत भारत सहित सात ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से ट्रेनों हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार से हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान के लिए अमृत भारत चलेगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:52 PM
share Share
Follow Us on
बिहार को तीन अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, जानें रूट्स

बिहार को तीन अमृत भारत सहित सात ट्रेनों की सौगात सोमवार को मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे। इस दौरान रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह दीपावली और छठ से पहले बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात होगी। मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद), दरभंगा से मदार (राजस्थान) और छपरा से आनंद विहार (दिल्ली) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा।

वहीं पटना से बक्सर, नवादा से पटना, झाझा से दानापुर और पटना से इस्लामपुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होना है। इन सभी ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार को होना है। लेकिन, नियमित परिचालन अक्टूबर से शुरू होगा। पैसेंजर ट्रेन रविवार को छोड़ एक अक्टूबर से नियमित चलेगी। जिसमें 53203 झाझा-दानापुर पैसेंजर झाझा से 4.0 बजे खुलने के बाद जमुई, लखीसराय, बड़हिया, बाढ़, बख्तियारपुर होते हुए 9.0 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में 53204 दानापुर-झाझा पैसेंजर दानापुर से 17.25 में खुलने के बाद पटना, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, जमुई होते हुए 22.30 में झाझा पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार से 2 अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी, एक हैदराबाद तो दूसरी अजमेर; तारीख आई
ये भी पढ़ें:सहरसा-अमृतसर अमृत भारत ट्रेन हफ्ते में कितने दिन चलेगी, सीतामढ़ी भी ठहराव

53202 बक्सर-पटना पैसेंजर 6.30 में बक्सर से खुलने के बाद 9.10 में पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में 53201 पटना-बक्सर पैसेंजर पटना जंक्शन से 17.45 में खुलकर 8.35 में बक्सर पहुंचेगी। 75272 नवादा-पटना डीएमयू नवादा से 5:15 से खुलेगी और 9.30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में 75271 पटना-नवादा डीएमयू पटना से 16.15 में खुलेगी और 21.0 बजे नवादा पहुंचेगी। 75274 पटना-इस्लामपुर डीएमयू पटना जंक्शन से 9:45 में खुलेगी जो 12 बजे इस्लामपुर पहुंचेगी। वापसी में 75273 इस्लामपुर-पटना डीएमयू इस्लामपुर से 12.30 बजे खुलेगी। यह 15.55 बजे पटना पहुंचेगी।

15293 मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली साप्ताहिक अमृत भारत मुजफ्फरपुर से मंगलवार को 10.40 में खुलेगी। अगले दिन 23.50 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी। इसका नियमित परिचालन 14 अक्टूबर से होगा। वापसी में 15294 चर्लपल्ली-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक अमृत भारत गुरुवार को 4.05 बजे चर्लपल्ली से रवाना होगी। अगले दिन 17.00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। इसका नियमित परिचालन 16 अक्टूबर से होगा।

ये भी पढ़ें:यूनेस्को की सूची में शामिल होगी बिहार की छठ, पीएम मोदी ने मन की बात में बताया

15133 व 15134 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। हालांकि रेलवे द्वारा नियमित परिचालन को लेकर अबतक तिथि और समय सारणी की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही 19623 और 19624 मदार-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का भी समय सारणी अब तक जारी नहीं हुई है।