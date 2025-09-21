बिहार रचेगा इतिहास, दुनिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल सारण में; वर्ल्ड क्लास इलाज की सुविधा

मार्च 2027 तक इस अस्पताल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस अस्पताल में शंकरा आई फाउंडेशन, यूएसए सहयोग कर रहा है। अस्पताल में 19 ऑपरेशन थिएटर और 50 आंखों की जांच को कमरे होंगे।

बिहार एक और इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आंख अस्पताल का निर्माण सारण के मस्तीचक में होगा। शनिवार को अखंड ज्योति आई अस्पताल की नींव पड़ी। यह एक हजार बेड का अस्पताल होगा। भूमि पूजन के मौके पर अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर शशि सिन्हा भी उपस्थित थे। इस अस्पताल में हर साल आंखों का 3 लाख ऑपरेशन हो सकेगा, वह भी नि:शुल्क।

मार्च 2027 तक इस अस्पताल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस अस्पताल में शंकरा आई फाउंडेशन, यूएसए सहयोग कर रहा है। अस्पताल में 19 ऑपरेशन थिएटर और 50 आंखों की जांच को कमरे होंगे। वर्ष 2030 तक तीन लाख सर्जरी के लक्ष्य को बढ़ाकर पांच लाख करना तय किया गया है। एक आकलन के अनुसार बिहार में सालाना लगभग दस लाख मोतियाबिंद और आंख की अन्य बीमारियों के ऑपरेशन की आवश्यकता है। लेकिन राज्य में अभी इतने ऑपरेशन की क्षमता किसी भी अस्पताल में नहीं है। मस्तीचक में आंख अस्पताल के शुरू होने से यह समस्या दूर होगी।

आयुष्मान भारत की सुविधा सारण में अखंड ज्योति अस्पताल की एक इकाई काम कर रही है जो 2005 से ही चालू है। संस्थान की ओर से अब तक 12 लाख से अधिक ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें 80 फीसदी नि:शुल्क किए गए हैं। केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में सबसे अधिक गरीबों को विश्वस्तरीय आंख के इलाज की सुविधा इस संस्थान की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार नेत्रहीनता (अंधापन) न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि यह एक परिवार की जीविकोपार्जन को भी प्रभावित करता है।

अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सह संस्थापक और सीईओ मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारा मकसद केवल लोगों की आंखों की सेहत को ठीक रखना ही नहीं है। महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण लड़कियों को सशक्त करने की दिशा में भी काम हो रहे हैं। लड़कियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नया अस्पताल बनने के बाद मस्तीचक में अभी काम कर रहे 500 बेड के मौजूदा अखंड ज्योति आई हास्पिटल में केवल आईकेयर के सुपर स्पेशियलिटी विभाग होंगे। 700 ओपीडी प्रतिदिन की मौजूदा क्षमता बढ़ाकर 1200 ओपीडी प्रतिदिन की जाएगी। भोजपुर और भागलपुर में 50-50 हजार सालाना आई सर्जरी क्षमता के नये अस्पताल बनने और पूर्णिया, समस्तीपुर के अलावा यूपी के बलिया में मौजूदा अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के क्षमता-विस्तार के बाद हॉस्पिटल की क्षमता 5 लाख सर्जरी सालाना से अधिक की होगी।