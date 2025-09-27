Bihar to celebrate 4 Diwali this year Amit Shah set 160 plus target for election lashed out at Rahul and Tejaswi बिहार में इस बार 4 दिवाली, अमित शाह ने सेट किया 160 प्लस का टारगेट; राहुल-तेजस्वी पर गरजे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar to celebrate 4 Diwali this year Amit Shah set 160 plus target for election lashed out at Rahul and Tejaswi

बिहार में इस बार 4 दिवाली, अमित शाह ने सेट किया 160 प्लस का टारगेट; राहुल-तेजस्वी पर गरजे

अररिया के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में इस बार 4 दीपावली मनेगी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अररियाSat, 27 Sep 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में इस बार 4 दिवाली, अमित शाह ने सेट किया 160 प्लस का टारगेट; राहुल-तेजस्वी पर गरजे

Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के चाणक्य अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार वालों को इस बार चार दीपावली मनाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए को एक बार दो तिहाई बहुमत से जिता दें तो हम बिहार की पावन धरती से एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर निकाल देंगे। शाह ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 160 प्लस का टारगेट सेट कर दिया। इससे पहले 2025 में एनडीए को 225 के लक्ष्य की बात कही जा रही थी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। इससे प

अमित शाह ने बताया कि चार-चार दीपावली कैसे मनाएंगे। एक दीपवाली तो उस दिन के लिए मनाएंगे जब प्रभु श्रीराम वनवास काटकर अयोध्या लौटे। दूसरी दीपावली मनाएंगे क्योंकि मोदी जी ने राज्य की 75 लाख महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार की सौगात दी। तीसरी दीपावली जीएसटी दरों में सुधार के लिए मनाएंगे जिससे मोदी जी ने 395 से ज्यादा वस्तुओं के दाम कम कर दिए। और चौथी दीपावली उस दिन मनाएंगे जब बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडी-भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार दीपवाली में सिर्फ स्वदेशी चीजों की खरीददारी करेंगे। दो तिहाई बहुमत वाली सरकार बनते ही बिहार से सभी घुसपैठियों को खदेड़कर भगा दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मंदिर जाएं, जीविका दीदियों से मिलें; शाह ने BJP नेताओं को दिया 50 दिन का टास्क

अमित शाह ने कहा कि बिहार में लालू एंड कंपनी ने राज्य को लूट लिया। ढ़ेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने भी घपले-घोटाले को अंजाम देकर देश को लूटने का काम किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। विरोधी उन पर चार आने के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा सके। अभी राहुल गांधी आए थे। उन्होंने यात्रा निकाली। उसका मकसद था घुसपैठियों को बचाना। इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। ये लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों को भी वोटिंग का अधिकार मिले। लेकिन, ऐसा कभी नहीं होगा, यह हमारा संकल्प है।

ये भी पढ़ें:फारबिसगंज हवाई पट्टी से शाह भरेंगे हुंकार; नेहरु, चीन और नेपाल से कनेक्शन

शाह ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज छोड़कर सीमांचल के सभी जिलों में एनडीए को अच्छी संख्या में सीटें मिलीं। हमारा गठबंधन नंबर एक पर रहा। इस बार किशनगंज का कसर पूरा कर लेना है। राहुल और लालू जी के लिए यह चुनाव उनकी पार्टी को जिताने का है। लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। लेकिन हमारे लिए यह राज्य से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने क चुनाव है।

ये भी पढ़ें:अमित शाह के दौरे के बीच बिहार में आई लव मोहम्मद पर विवाद, यहां माहौल गरमाया