बिहारः हजारों गुरुजी को मिल गया डबल वेतन, 10 जिलों में 3644 मामले उजागर; शिक्षा निदेशक सख्त
एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की जांच में 10 जिलों में सरकारी राशि की अवैध निकासी के 3644 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 783 मामले गोपालगंज में मिले हैं।
पटना,हिब्यू। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी के बड़े मामले सामने आए हैं। एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की जांच में 10 जिलों में सरकारी राशि की अवैध निकासी के 3644 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 783 मामले गोपालगंज में मिले हैं। वहीं, पटना में 312 मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी मामलों की जांच कर 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उसके बाद आके की कार्रवाई की जाएगी।
मामलों की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच की जिम्मेदारी चार प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीई) को सौंपी है। पटना, गया, सारण और तिरहुत प्रमंडल में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की जाएगी। संबंधित आरडीडीई खुद भी जांच टीम के साथ मामलों की पड़ताल करेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने पांच नवंबर को आदेश जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक मामले की जांच कर स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट दी जाए।
गोपालगंज और गया में सबसे ज्यादा मामले
जिलावार आंकड़ों के अनुसार, गोपालगंज में 783, गया में 628 और पश्चिम चंपारण के बेतिया में 551 मामले चिह्नित किए गए हैं। पटना में 312, बक्सर में 260, रोहतास में 247, मुजफ्फरपुर में 238, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 214, औरंगाबाद में 210 और कैमूर में 201 मामले मिले हैं। इन सभी जिलों में चिह्नित मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी करनी है।
भुगतान प्रक्रिया के तीनों स्तर की होगी जांच
जांच में वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया को खंगाला जाएगा। प्रत्येक मामले में मेकर, चेकर और एप्रूवर की पहचान की जाएगी। मेकर वेतन भुगतान का प्रस्ताव तैयार करता है, चेकर उसका सत्यापन करता है और एप्रूवर भुगतान को मंजूरी देता है। जांच टीम यह पता लगाएगी कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका रही। विभाग ने तीनों स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, पिछले साल 2025 में जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीने में शिक्षकों के खाते में दो बार वेतन का भुगतान कर दिया गया। जो शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करके हेड टीचर और हेड मास्टर बने उनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाते में पहले की पोस्टिंग के अनुसार वेतन का भुगतान कर दिया गया। अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस में जाकर वापस कर दिया। विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें