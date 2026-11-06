बिहारः हजारों गुरुजी को मिल गया डबल वेतन, 10 जिलों में 3644 मामले उजागर; शिक्षा निदेशक सख्त

एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की जांच में 10 जिलों में सरकारी राशि की अवैध निकासी के 3644 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 783 मामले गोपालगंज में मिले हैं।

पटना,हिब्यू। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी के बड़े मामले सामने आए हैं। एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान की जांच में 10 जिलों में सरकारी राशि की अवैध निकासी के 3644 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 783 मामले गोपालगंज में मिले हैं। वहीं, पटना में 312 मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी मामलों की जांच कर 15 नवंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उसके बाद आके की कार्रवाई की जाएगी।

मामलों की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच की जिम्मेदारी चार प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों (आरडीडीई) को सौंपी है। पटना, गया, सारण और तिरहुत प्रमंडल में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की जाएगी। संबंधित आरडीडीई खुद भी जांच टीम के साथ मामलों की पड़ताल करेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने पांच नवंबर को आदेश जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक मामले की जांच कर स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट दी जाए।

गोपालगंज और गया में सबसे ज्यादा मामले जिलावार आंकड़ों के अनुसार, गोपालगंज में 783, गया में 628 और पश्चिम चंपारण के बेतिया में 551 मामले चिह्नित किए गए हैं। पटना में 312, बक्सर में 260, रोहतास में 247, मुजफ्फरपुर में 238, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 214, औरंगाबाद में 210 और कैमूर में 201 मामले मिले हैं। इन सभी जिलों में चिह्नित मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी करनी है।

भुगतान प्रक्रिया के तीनों स्तर की होगी जांच जांच में वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया को खंगाला जाएगा। प्रत्येक मामले में मेकर, चेकर और एप्रूवर की पहचान की जाएगी। मेकर वेतन भुगतान का प्रस्ताव तैयार करता है, चेकर उसका सत्यापन करता है और एप्रूवर भुगतान को मंजूरी देता है। जांच टीम यह पता लगाएगी कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की इसमें क्या भूमिका रही। विभाग ने तीनों स्तर पर जिम्मेदारी तय कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।