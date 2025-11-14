Hindustan Hindi News
Thakurganj Result LIVE: ठाकुरगंज चुनाव रिजल्ट; सऊद आलम, गोपाल अग्रवाल या हसनैन? कौन जीतेगा

संक्षेप: Thakurganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की ठाकुरगंज सीट थोड़ी देर में काउटिंग शुरू होगी। यहां आरजेडी ने सऊद आलम और AIMIM ने गुलाम हसनैन को उम्मीदवार बनाया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज
Thakurganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की अनुसूचित जाति श्रेणी की ठाकुरगंज सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मौजूदा विधायक सऊद आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के गोपाल कुमार अग्रवाल, एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन, जन सुराज पार्टी के इकरामुल हक, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के करण लाल गणेश मुख्य दावेदार हैं। अन्य में स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे बसुदेव सिंह, एमडी फैजान अहमद, मुश्ताक, मोहम्मद मुक्तार (राष्ट्रीय समाज पक्ष), मोहम्मद अतहर जावेद, सुजीत कुमार पूर्वे और समाज शक्ति पार्टी की जरिना भी मैदान में हैं, जो छोटे स्तर पर वोट काट सकते हैं।

ठाकुरगंज में वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर मौजूदा विधायक सऊद आलम की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन गोपाल कुमार अग्रवाल एनडीए के समर्थन से मुस्लिम-गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर नजर रखे हुए हैं, वहीं गुलाम हसनैन और एकरामुल हक अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की रणनीति अपना रहे हैं।

Thakurganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
सऊद आलमआरजेडी (महागठबंधन)--
गोपाल कुमार अग्रवालजेडीयू (एनडीए)--
गुलाम हसनैनएआईएमआईएम--
एमडी इकरामुल हकजन सुराज पार्टी--
करण लाल गणेशबहुजन समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

ठाकुरगंज सीट का मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशील विधानसभा है, जहां आरजेडी का प्रभाव 2020 से कायम है। 2020 में आरजेडी के सऊद आलम ने स्वतंत्र उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल को 23,887 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में जेडीयू के नौशाद आलम ने एलजेएपी के गोपाल कुमार अग्रवाल को 8,087 वोटों से पराजित किया था, जो स्थानीय स्तर पर बदलते समीकरणों को दर्शाता है। इस बार अग्रवाल की जेडीयू से वापसी और जन सुराज-एआईएमआईएम की एंट्री मुकाबले को रोचक बना रही है, खासकर सीमावर्ती गांवों और युवा वोट बैंक में। कुल करीब 2,85,000 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी पिछले चुनावों से बढ़ी हुई है।

