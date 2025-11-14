Thakurganj Result LIVE: ठाकुरगंज चुनाव रिजल्ट; सऊद आलम, गोपाल अग्रवाल या हसनैन? कौन जीतेगा

संक्षेप: Thakurganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की ठाकुरगंज सीट थोड़ी देर में काउटिंग शुरू होगी। यहां आरजेडी ने सऊद आलम और AIMIM ने गुलाम हसनैन को उम्मीदवार बनाया है।

Thakurganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की अनुसूचित जाति श्रेणी की ठाकुरगंज सीट पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मौजूदा विधायक सऊद आलम, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के गोपाल कुमार अग्रवाल, एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन, जन सुराज पार्टी के इकरामुल हक, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के करण लाल गणेश मुख्य दावेदार हैं। अन्य में स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे बसुदेव सिंह, एमडी फैजान अहमद, मुश्ताक, मोहम्मद मुक्तार (राष्ट्रीय समाज पक्ष), मोहम्मद अतहर जावेद, सुजीत कुमार पूर्वे और समाज शक्ति पार्टी की जरिना भी मैदान में हैं, जो छोटे स्तर पर वोट काट सकते हैं।

ठाकुरगंज में वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर मौजूदा विधायक सऊद आलम की मजबूत पकड़ नजर आ रही है, लेकिन गोपाल कुमार अग्रवाल एनडीए के समर्थन से मुस्लिम-गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर नजर रखे हुए हैं, वहीं गुलाम हसनैन और एकरामुल हक अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की रणनीति अपना रहे हैं।

Thakurganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) सऊद आलम आरजेडी (महागठबंधन) - - गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू (एनडीए) - - गुलाम हसनैन एआईएमआईएम - - एमडी इकरामुल हक जन सुराज पार्टी - - करण लाल गणेश बहुजन समाज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।