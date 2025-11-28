टेंडर घोटाले के लपेटे में आए बिहार के 2 आईएएस, ठेकेदार रिशु श्री ने यूरोप में कराया था फैमिली टूर

संक्षेप: टेंडर घोटाले की आंच में बिहार के दो आईएएस अधिकारियों का नाम आया है। ईडी को ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े मामले में आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एसवीयू को इसकी जांच के लिए पत्र लिखा है।

पटना के नामी ठेकेदार रिशु श्री ने बिहार के दो आईएएस अधिकारियों को यूरोप में फैमिली टूर कराया था। टेंडर घोटाले में आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी टेंडर को मैनेज करने की एवज में ठेकेदार रिशु श्री ने दोनों आईएएस के पूरे परिवार को ऑस्ट्रिया समेत अन्य यूरोपीय देशों की सैर कराने का खर्च उठाया था। ईडी ने इसकी जानकारी विशेष निगरानी इकाई (SVU) को दी है। एसवीयू ने इन अधिकारियों की खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि IAS अभिलाषा शर्मा के घर की छत पर बागवानी पर आए 9 लाख रुपये का खर्च भी रिशु श्री ने ही उठाया था। विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद ने ईडी का पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई के लिए निगरानी के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में मामले को दिया गया है। उनकी अनुमति मिलने के बाद योगेश और अभिलाषा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

पटना के हाईप्रोफाइल ठेकेदार रिशु श्री से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने देशभर के 9 ठिकानों पर बुधवार को एक साथ छापेमारी की थी। अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली के ठिकानों पर तलाशी ली गई। छापे में लगभग 33 लाख नकद, कई डिजिटल उपकरण, डायरियां और दस्तावेज बरामद हुए।

ईडी ने मई 2025 में बिहार की विशेष निगरानी इकाई की ओर से रिशु श्री और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। रिशु श्री ने बिहार सरकार के कई विभागों में ठेकेदार-उप ठेकेदार के रूप में काम किया।