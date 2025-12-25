Hindustan Hindi News
प्रॉपर्टी का ब्योरा दें, तो ही मिलेगी सैलरी; बिहार के शिक्षकों के लिए सरकार का नया फरमान

बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों से उनकी प्रॉपर्टी का ब्योरा मांगा है। चल और अचल संपत्ति की जानकारी देने के बाद ही उन्हें जनवरी महीने की सैलरी दी जाएगी।

Dec 25, 2025 08:20 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के शिक्षकों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकारी शिक्षकों को पहले अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। उसके बाद ही उन्हें जनवरी महीने का वेतन मिलेगा। इसमें प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक से लेकर विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सभी कोटि के सरकारी टीचर शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति के साथ ही सभी तरह के दायित्वों का ब्योरा A-4 साइज के सादे कागज में दिया जाएगा। वह कंप्यूटर में टंकित होगा। संबंधित अनुलग्नक के साथ विवरणी तीन पेज की होगी। हर पेज के नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

बता दें कि, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देश के तहत राज्य के समूह क, ख एवं ग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को 31 दिसंबर की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्योरा सौंपना अनिवार्य है। इसमें सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षक भी शामिल हैं। इसी के तहत उनसे संपत्ति का ब्योरा लिया जा रहा है। शिक्षक जब तक प्रॉपर्टी की जानकारी विभाग को नहीं देंगे, तब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा।

