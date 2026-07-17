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बिहार टीचर ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल: 29 जुलाई से आवेदन; 3 चरणों में अक्टूबर तक शिक्षकों का तबादला

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में शिक्षकों के तबादले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। 29 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। 

बिहार टीचर ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल: 29 जुलाई से आवेदन; 3 चरणों में अक्टूबर तक शिक्षकों का तबादला

बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादला का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य में शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। 29 जुलाई से ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू होंगे। शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में समायोजन के अनुसार ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे में म्युचुअल ट्रांसफर होंगे। सामान्य तबादले तीसरे चरण में किए जाएंगे। टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।

शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को अधिसूचित करने की जानकारी दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे और कब तक होगा इसकी तारीखें दी गई हैं।

पहले चरण में समायोजन के तहत ट्रांसफर

शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार, सबसे पहले समायोजन और म्युचुअल ट्रांसफर के आवेदन शिक्षकों से लिए जाएंगे। ऐसे तबादलों के आवेदन की संभावित समयसीमा 29 जुलाई से 5 अगस्त तक रखी गई है।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच समायोजन के तहत स्थानांतरण एवं पोस्टिंग तय की जाएगी। जिन स्कूलों में क्षमता से अधिक शिक्षक होंगे उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा।

इस अवधि में जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर स्थापना समिति की बैठक, शिक्षकवार समायोजन कर पहली लिस्ट जारी की जाएगी। फिर उस पर आपत्ति मांगकर उनका निपटारा किया जाएगा।

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दूसरी लिस्ट में होंगे म्युचुअल ट्रांसफर

शिक्षा विभाग ने बताया कि समायोजन के अनुसार ट्रांसफर पूरे होने के बाद पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्युचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 से 14 सितंबर के बीच टीचर की म्युचुअल ट्रांसफर लिस्ट निकाली जाएगी।

सितंबर में शुरू होंगे शिक्षकों के सामान्य तबादले

सबसे आखिरी यानी तीसरे चरण में सामान्य ट्रांसफर किए जाएंगे। समायोजन और म्युचुअल ट्रांसफर के बाद 16 सितंबर को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की संशोधित जानकारी प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर शिक्षकों से सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन लिया जाएगा।

सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन की संभावित तारीख 17 से 23 सितंबर रखी गई है। आवेदन के दौरान शिक्षक वरीयता के अनुसार स्कूलों के विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। फिर प्राप्त आवेदन के आधार पर शिक्षा विभाग 24 सितंबर के बाद शिक्षकों की सामान्य स्थानांतरण सूची जारी करेगा। 31 अक्टूबर तक उस लिस्ट पर आई आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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