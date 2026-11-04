बिहार में टीचर ट्रांसफर के आवेदन 30 नवंबर से, दिसंबर में पूरी होगी प्रक्रिया; नई तारीखों का ऐलान
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया दिसंबर महीने में पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने सामान्य ट्रांसफर की नई संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। ई-शिक्षा कोष पर आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच होगी।
Bihar Teacher Transfer: बिहार में स्वैच्छिक तबादले का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर के आवेदन की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 30 नवंबर को पोर्टल खोल दिया जाएगा। 7 दिसंबर तक टीचर से ट्रांसफर के आवेदन लिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने बुधवार को संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पूर्व में बाढ़ और विधान परिषद चुनाव के चलते शिक्षकों के ट्रांसफर स्थगित कर दिए गए थे।
बिहार विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में तैनात प्राइमरी से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड के पास पोस्टिंग का मौका दिया जा रहा है। वहीं, महिला टीचर को पंचायत के पास पोस्टिंग का विकल्प है।
जुलाई में शुरू हुई थी प्रक्रिया, दो चरण हो चुके हैं पूरे
बिहार में टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया बीते जुलाई महीने में शुरू की गई थी। पहले चरण में स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन के तहत तबादला किया गया। इसके बाद दूसरे चरण में म्युचुअल ट्रांसफर किए गए। सरप्लस और म्युचुअल ट्रांसफर के बाद स्कूलों में रिक्त पदों की जिलों से संशोधित जानकारी मांगी गई।
दो बार टल चुके हैं सामान्य ट्रांसफर के आवेदन
इस आधार पर सितंबर महीने में सामान्य तबादलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। मगर बाढ़ की विभीषिका के चलते उस समय प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। फिर शिक्षा विभाग ने 4 अक्टूबर से सामान्य ट्रांसफर के आवेदन की तारीख घोषित की। मगर तब तक विधान परिषद चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के कारण शिक्षकों के तबादले की अनुमति नहीं दी। इसके चलते अक्टूबर में भी टीचरों का तबादला नहीं हो पाया।
दिसंबर में पूरे हो जाएंगे शिक्षकों के तबादले
अब शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर से शिक्षकों से सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा है। 30 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर जाकर तबादले का आवेदन कर सकेंगे। अपनी मनचाही जगहों पर पोस्टिंग का विकल्प भी ऑनलाइन आवेदन में ही भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद विभाग आवेदनों की जांच करेगा और स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर तबादले करेगा। नए साल से पहले शिक्षकों को अपने नए स्कूल में पोस्टिंग मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।