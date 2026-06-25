बिहार टीचर ट्रांसफर में 7 वरीयता क्रम, पहले किस शिक्षक का तबादला होगा? नई नीति के बारे में जानें

बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले की नई नीति की अधिसूचना जाी कर दी है। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 7 वरीयता क्रम निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे आखिर में किस टीचर का ट्रांसफर होगा, यह तय किया गया है।

Bihar Teacher Transfer New Policy: बिहार सरकार ने नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत शिक्षकों के तबादले को लेकर प्राथमिकता का क्रम जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के स्वेच्छित तबादला के लिए आवेदन को को वरीयता के सात क्रम बनाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि पहले किस तरह के टीचर का ट्रांसफर होगा। नई पोस्टिंग में किन शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 की अधिसूचना जारी की।

नई नियमावली के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, पोर्टल आधारित और नियमबद्ध होगी। नई व्यवस्था के अनुसार सामान्य स्थिति में शिक्षकों का ट्रांसफर प्रत्येक 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद किया जा सकेगा। वैसे टीचर अब स्थानांतरण के लिए मार्च में आवेदन दे सकेंगे और जून तक उनका तबादला हो जाएगा। हालांकि यह स्वतः नहीं होगा, बल्कि विद्यालय में रिक्ति, शिक्षक-छात्र अनुपात, विषयवार आवश्यकता और छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा।

नंबर सिस्टम से तय होगी वरीयता स्थानांतरण के लिए आवेदन, विद्यालय का चयन, समिति की अनुशंसा, आदेश जारी करना और अपील तक की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से होगी। इच्छित विद्यालय नहीं मिलने मात्र से अपील का आधार नहीं बनेगा। यदि किसी स्कूल के लिए एक से अधिक शिक्षक आवेदन करेंगे, तो चयन अंक आधारित वरीयता प्रणाली से होगा।

इसमें सेवा अवधि, कठिन क्षेत्र में पदस्थापन और विशेष परिस्थितियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। गंभीर बीमारी, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, दिव्यांगता, पति-पत्नी पदस्थापन, राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार जैसी श्रेणियों के लिए अतिरिक्त वरीयता अंक निर्धारित किए गए हैं। चिकित्सा और दिव्यांगता के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।

टीचर ट्रांसफर में यह रहेगा प्राथमिकता का क्रम: सबसे पहले असाध्य रोग और गंभीर चिकित्सा स्थिति वाले शिक्षकों का तबादला होगा दूसरे नंबर पर दिव्यांग शिक्षकों को ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी फिर पति-पत्नी के आधार पर पोस्टिंग होगी इसके बाद विधवा, विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षक, एकल अभिभावक टीचर का तबादला होगा पारस्परिक स्थानांतरण (म्युचुअल ट्रांसफर) समायोजन, समानुपातीकरण अंत में सामान्य स्थानांतरण

महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग नियम नियमावली के अनुसार महिला शिक्षकों को उनके अनुरोध पर गृह प्रखंड में तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। गृह पंचायत या गृह वार्ड में पदस्थापन किसी टीचर का नहीं होगा। महिलाओ को अपने बगल वाली पंचायत और पुरुषों को अपने बगल वाले प्रखंड में पोस्टिंग मिल सकती है। गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता के मामलों में इन प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है।

प्रशासनिक आधार पर भी हो सकेगा तबादला विद्यालय में शिक्षक-छात्र अनुपात बिगड़ने, वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थित रहने, महिला शिक्षकों या छात्राओं से दुर्व्यवहार की शिकायत, अथवा विद्यालय संचालन प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों में प्रशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण किया जा सकेगा. संबंधित शिक्षक को सामान्यतः सात कार्य दिवस का अवसर दिया जाएगा।

तीन स्तर पर बनेगी ट्रांसफर कमिटी स्थानांतरण के लिए जिला, प्रमंडलीय और राज्य स्तर पर स्थापना समितियां गठित की जाएगी। जिला स्तर पर छह सदस्सीय कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। अंतर-जिला और विशेष मामलों पर प्रमंडलीय निर्णय लेगी। प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्ष और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सदस्य सचिव होंगे।