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बिहार में ताजिया जुलूस के दौरान खूनी खेल, करतब दिखाने के विवाद में युवक की चाकू से गोदकर सरेआम हत्या

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Bihar Crime News: समस्तीपुर के कल्याणपुर में शुक्रवार शाम ताजिया जुलूस के दौरान करतब दिखाने को लेकर हुए विवाद में 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है।

बिहार में ताजिया जुलूस के दौरान खूनी खेल, करतब दिखाने के विवाद में युवक की चाकू से गोदकर सरेआम हत्या

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां शुक्रवार की शाम ताजिया जुलूस के दौरान मचे हुड़दंग और आपसी विवाद के बीच एक युवक की सरेआम चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मिली रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी वारदात उस समय हुई जब जुलूस में करतब दिखाए जा रहे थे और इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच अचानक बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि विरोधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।

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आरोपी ने अंधेरे में खींचकर सीने पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार

इस खूनी संघर्ष की यह खौफनाक वारदात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बासुदेवपुर भुट्टा चौक पर अंजाम दी गई। बता दें कि शुक्रवार की शाम को जब ताजिया का जुलूस बासुदेवपुर भुट्टा चौक से गुजर रहा था, तब वहां भारी भीड़ जमा थी। तभी करतब दिखाने के दौरान कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते ही आरोपी युवक ने आक्रोश में आकर वहां मौजूद एक युवक को अकेले पाकर दबोच लिया। आरोपी उसे जबरन भीड़ से खींचकर पास के ही एक अंधेरे कोने की तरफ ले गया। वहां ले जाकर उसने बिना कोई मौका दिए पीड़ित के सीने में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जुलूस के बीच में हुई इस निर्मम हत्या के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया है, जिसे देखते हुए मौके पर पुलिस बल मुस्तैद है। इस हमले में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान बासुदेवपुर भुट्टा चौक गोपालपुर के वार्ड संख्या 9 के रहने वाले 22 वर्षीय मो. जावेद के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार शाम जुलूस के दौरान एक युवक के साथ जावेद की अचानक बहस शुरू हुई थी जो इस खूनी अंजाम तक पहुंच गई। इस घटना के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार है। स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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