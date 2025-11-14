Hindustan Hindi News
Bihar Taraiya assembly seat result
Taraiya Result Live: तरैया सीट पर BJP के जनक सिंह को मिलेगी जीत या RJD के शैलेंद्र प्रताप मारेंगे बाजी? 8 बजे से काउटिंग

Taraiya Result Live: तरैया सीट पर BJP के जनक सिंह को मिलेगी जीत या RJD के शैलेंद्र प्रताप मारेंगे बाजी? 8 बजे से काउटिंग

संक्षेप: Taraiya Result Live: तरैया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जनक सिंह के सामने राष्ट्रीय जनता दल के शैलेंद्र प्रताप हैं। इस सीट पर 2020 और 2015 में भाजपा और राजद दोनों पार्टियां एक-एक बार जीत का स्वाद चख चुकी हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:43 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, तरैया
तरैया विधानसभा सीट के नतीजे सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होते ही आने शुरू हो जाएंगे। तरैया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जनक सिंह के सामने राष्ट्रीय जनता दल के शैलेंद्र प्रताप हैं। इस सीट पर 2020 और 2015 में भाजपा और राजद दोनों पार्टियां एक-एक बार जीत का स्वाद चख चुकी हैं। देखना होगा इस बार जीत-हार किसके खाते में जाती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...

तरैया सीट के बारे में

सारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित,तरैया विधानसभा क्षेत्र एक सामान्य श्रेणी की सीट है और यह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार,इसमें तरैया, पानापुर और ईसुआपुर सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है,जिसमें कोई शहरी मतदाता नहीं है।

तरैया का इलाका समतल और उपजाऊ है,जिसे गंडक नहर प्रणाली और मौसमी जलधाराओं ने आकार दिया है। यह क्षेत्र गंगा के मैदानों का हिस्सा है और गहन कृषि का समर्थन करता है। तरैया,पानापुर और ईसुआपुर में लगने वाले साप्ताहिक हाट (बाजार) स्थानीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। तरैया जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 38 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मढ़ौरा (12 किमी),मशरक (15 किमी),सीवान (42 किमी) और मोतीपुर (50 किमी) जैसे अन्य पड़ोसी कस्बे भी नजदीक हैं। राजधानी पटना सड़क मार्ग से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है जबकि मुजफ्फरपुर उत्तर-पूर्व में लगभग 70 किलोमीटर दूर है।

तरैया सीट का चुनावी इतिहास

इस निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना 1967 में हुई थी और यहां अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पहले यह छपरा लोकसभा सीट का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे महाराजगंज में शामिल कर दिया गया। इस सीट पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मिश्रण देखने को मिला है और यहां हर पार्टी से प्रतिनिधि चुने गए हैं:भाजपा चार बार,राजद तीन बार,कांग्रेस दो बार,जनता पार्टी दो बार,जनता दल एक बार,एलजेपी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक-एक बार। धर्म नाथ सिंह,प्रभुनाथ सिंह,राम दास राय और जनक सिंह जैसे नेताओं ने दशकों से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है।

हाल के वर्षों में यहां का मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा (BJP) और राजद (RJD) के बीच रहा है। भाजपा के जनक सिंह ने 2010 और फिर 2020 में यह सीट जीती,जबकि राजद के मुद्रिका प्रसाद राय ने 2015 में जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनक सिंह ने 32.2 प्रतिशत वोट हासिल किए,उन्होंने राजद उम्मीदवार को 11,307 वोटों से हराया,जिन्हें 25.3 प्रतिशत वोट मिले थे। इस चुनाव में मतदान 54.96 प्रतिशत रहा,जो 2015 के 51.84 प्रतिशत के आंकड़े से थोड़ा अधिक था।

