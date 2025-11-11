बिहार का महापोल: मोदी और नीतीश की हवा में बुझ जाएगी लालटेन
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। मतदान के खत्म होते ही सभी की नजरें अब एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का सटीक जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। मतदान के खत्म होते ही सभी की नजरें अब एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का सटीक जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, जब आधिकारिक परिणाम घोषित होंगे। तब तक, विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सत्ता किसके हाथों में आएगी।
अभी तक सामने आए एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, याद रखें कि ये केवल अनुमान मात्र हैं। वास्तविक नतीजों के लिए 14 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे।
बावजूद इसके, जारी एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से एनडीए की मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी प्रमुख पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। आइए, नजर डालते हैं अभी तक जारी प्रमुख एग्जिट पोल पर…
|न्यूज चैनल/एजेंसी
|एनडीए
|महागठबंधन
|अन्य
|P-MARQ
|142-162
|80-98
|1-7
|दैनिक भास्कर
|145-160
|73-91
|5-10
|डीवी रिसर्च
|137-152
|83-98
|2-6
|Peoples Pulse
|133-159
|75-101
|2-15
|चाणक्य STRATEGIES
|130-138
|100-108
|3-5
|POLSTRAT
|133-148
|87-102
|3-5
|पीपल्स इंसाइट
|133-148
|87-102
|3-8
|जेवीसी पोल
|135-150
|88-103
|3-6
|MATRIZE-आईएएनएस
|147-167
|70-90
|2-10
अगर इन सभी एग्जिट पोल्स का औसत (महापोल) निकाला जाए, तो बिहार में एनडीए को 145-150 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन को 90-95 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 5-10 सीटें हाथ लग सकती हैं। इस महापोल से भी साफ है कि एनडीए को बहुमत मिलने की प्रबल संभावना है। बहरहाल, अंतिम निर्णय मतगणना के बाद ही होगा। ऐसे में अब सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं।