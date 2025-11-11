Hindustan Hindi News
Bihar Super Exit Poll 2025 NDA Sarkar see which alliance is estimated to get how many seats
बिहार का महापोल: मोदी और नीतीश की हवा में बुझ जाएगी लालटेन

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। मतदान के खत्म होते ही सभी की नजरें अब एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का सटीक जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा।

Tue, 11 Nov 2025 08:46 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। मतदान के खत्म होते ही सभी की नजरें अब एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का सटीक जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, जब आधिकारिक परिणाम घोषित होंगे। तब तक, विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सत्ता किसके हाथों में आएगी।

अभी तक सामने आए एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, याद रखें कि ये केवल अनुमान मात्र हैं। वास्तविक नतीजों के लिए 14 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे।

बावजूद इसके, जारी एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से एनडीए की मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी प्रमुख पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। आइए, नजर डालते हैं अभी तक जारी प्रमुख एग्जिट पोल पर…

न्यूज चैनल/एजेंसीएनडीएमहागठबंधनअन्य
P-MARQ142-16280-981-7
दैनिक भास्कर145-16073-915-10
डीवी रिसर्च137-15283-982-6
Peoples Pulse133-15975-1012-15
चाणक्य STRATEGIES130-138100-1083-5
POLSTRAT133-14887-1023-5
पीपल्स इंसाइट133-14887-1023-8
जेवीसी पोल135-15088-1033-6
MATRIZE-आईएएनएस147-16770-902-10

अगर इन सभी एग्जिट पोल्स का औसत (महापोल) निकाला जाए, तो बिहार में एनडीए को 145-150 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, महागठबंधन को 90-95 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 5-10 सीटें हाथ लग सकती हैं। इस महापोल से भी साफ है कि एनडीए को बहुमत मिलने की प्रबल संभावना है। बहरहाल, अंतिम निर्णय मतगणना के बाद ही होगा। ऐसे में अब सभी की नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
