बिहार का महापोल: मोदी और नीतीश की हवा में बुझ जाएगी लालटेन

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। मतदान के खत्म होते ही सभी की नजरें अब एक ही सवाल पर टिक गई हैं कि इस बार बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का सटीक जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, जब आधिकारिक परिणाम घोषित होंगे। तब तक, विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की सत्ता किसके हाथों में आएगी।

अभी तक सामने आए एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, याद रखें कि ये केवल अनुमान मात्र हैं। वास्तविक नतीजों के लिए 14 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी, जब निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे।

बावजूद इसके, जारी एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से एनडीए की मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी प्रमुख पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। आइए, नजर डालते हैं अभी तक जारी प्रमुख एग्जिट पोल पर…

न्यूज चैनल/एजेंसी एनडीए महागठबंधन अन्य P-MARQ 142-162 80-98 1-7 दैनिक भास्कर 145-160 73-91 5-10 डीवी रिसर्च 137-152 83-98 2-6 Peoples Pulse 133-159 75-101 2-15 चाणक्य STRATEGIES 130-138 100-108 3-5 POLSTRAT 133-148 87-102 3-5 पीपल्स इंसाइट 133-148 87-102 3-8 जेवीसी पोल 135-150 88-103 3-6 MATRIZE-आईएएनएस 147-167 70-90 2-10