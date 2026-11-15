Bihar Chhath Sunrise Time: पटना, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के शहरों में उषा अर्घ्य सूर्योदय समय
Bihar Sunrise Time: पटना, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया, मोतिहारी समेत बिहार के शहरों में छठ पूजा के अंतिम दिन 16 नवंबर को सूर्योदय का समय यहां देखें। उदीयमान सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा।
Bihar Sunrise Time Chhath Puja Usha Arghya: बिहार में जगह-जगह छठ महापर्व की धूम मची है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गयाजी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों और गांवों में सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। बिहार के सभी 38 जिलों में सोमवार 16 नवंबर को सूर्योदय का समय यहां दिया जा रहा है। छठ व्रती सूर्योदय होते ही उदीयमान सूर्यदेव को उषा अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन करेंगे।
5 जिलों में 6 बजे से पहले ही शुरू हो जाएगा उषा अर्घ्य
सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के अलावा बांका में सुबह 6 बजे से पहले ही सूर्योदय हो जाएगा। छठ व्रती इन जिलों में सबसे पहले उदीयमान सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। शेष सभी जिलों में सुबह 6 बजे या उसके बाद ही सूर्योदय होगा। इन जिलों में कुछ देर बाद अर्घ्य शुरू होगा।
पटना में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- पटना जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
गयाजी में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- गया जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
भागलपुर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- भागलपुर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह ठीक 6 बजे होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है
पूर्णिया में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- पूर्णिया जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बेतिया में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- पश्चिम चंपारण जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मुजफ्फरपुर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
छपरा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- सारण जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
दरभंगा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- दरभंगा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सुपौल में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- सुपौल जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
अररिया में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- अररिया जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सासाराम में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- रोहतास जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 11 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मधुबनी में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- मधुबनी जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मोतिहारी में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- पूर्वी चंपारण जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
शेखपुरा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- शेखपुरा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
गोपालगंज में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- गोपालगंज जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
जमुई में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- जमुई जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बक्सर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- बक्सर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 12 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
शिवहर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- शिवहर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
आरा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- भोजपुर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
समस्तीपुर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- समस्तीपुर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
हाजीपुर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- वैशाली जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सीतामढ़ी में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- सीतामढ़ी जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
औरंगाबाद में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- औरंगाबाद जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बेगूसराय में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- बेगूसराय जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 3 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
खगड़िया में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- खगड़िया जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बांका में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- बांका जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 59 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
कटिहार में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- कटिहार जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 58 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
नवादा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- नवादा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
भभुआ में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- कैमूर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 13 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
किशनगंज में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- किशनगंज जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 5 बजकर 57 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सीवान में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- सीवान जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 11 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
लखीसराय में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- लखीसराय जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 3 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
जहानाबाद में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- जहानाबाद जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 7 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
अरवल में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- अरवल जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 9 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मधेपुरा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- मधेपुरा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 1 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सहरसा में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- सहरसा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
मुंगेर में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- मुंगेर जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 2 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बिहारशरीफ में 16 नवंबर 2026 को सूर्योदय समय, छठ पूजा उषा अर्घ्य टाइम-
- नालंदा जिले में सोमवार को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगा
- न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
(नोट- सभी शहरों में सूर्योदय का समय पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी समयानुसार है, सूर्योदय होते ही छठ व्रती उदीयमान सूरज को अर्घ्य दे सकेंगे)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।