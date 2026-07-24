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बिहार में छात्र आंदोलन से तीसरे दिन भी बवाल, अब जमुई में पुलिस ने चटकाई लाठियां

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, जमुई
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बिहार में छात्र आंदोलन के तीसरे दिन जमुई में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में युवा और स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने जब बवाल करना शुरू किया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। 

Jamui students protest
जमुई में शुक्रवार को आंदोलन कर रहे युवाओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग

नीट पेपर लीक के विरोध में जारी देशव्यापी आंदोलन से बिहार में तीसरे दिन भी उबाल देखा गया। जमुई में शुक्रवार को छात्र-छात्राओं के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शाम 5 बजे विभिन्न छात्र संगठन से जुड़े स्टूडेंट्स और युवाओं ने जमुई में जमकर बवाल काटा। देर शाम महिसौडी चौक पर लगे बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां चटकाईं। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है।

जमुई के कचहरी चौक पर शाम करीब 4 सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया। जिला प्रशासन ने छात्र संगठन को पूर्व में ही प्रदर्शन करने की अनुमति शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक दी थी।

जमुई में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां

पुलिस प्रशासन को प्रदर्शन की जानकारी होने के कारण कचहरी चौक पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल की तैनाती की गई। हंगामा के दौरान सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। अपने आप को विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़ा बताने वाले एक हजार से अधिक युवाओं ने कचहरी चौक पर अचानक सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

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प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के मोबाइल पर आंदोलन को लेकर दिशा-निर्देश भी साझा किए जाते रहे।

जमुई में छात्र आंदोलन से स्थिति हुई तनावपूर्ण

मौके पर मौजूद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शाम 4 बजे से ही पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों के साथ दंगा नियंत्रण दल को भी तैनात किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके अलावा एंबुलेंस, दमकल वाहन और ड्रोन के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई।

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पटना से कटिहार तक बवाल, मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया बैन

बता दें कि बुधवार को पटना में भी हजारों की संख्या में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थी। दूसरे दिन दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जैसे अन्य शहरों में भी उग्र प्रदर्शन किए गए, जिनमें कई युवा और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुजफ्फरपुर में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए शुक्रवार को तीन दिन के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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