बिहार में हिंसक हुआ छात्र आंदोलन, मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़, जहानाबाद में पुलिस ने चलाई गोलियां
छात्र आंदोलन ने बिहार में गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहानाबाद, कटिहार और बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहानाबाद में तो पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाईं।
बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। मुजफ्फरपुर में गुरुवार रात को प्रदर्शकारियों ने कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ कर दी। जहानाबाद में भी डीएम आवास पर पत्थर फेंके गए और सड़क पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पुलिस को हवा में कई राउंड गोलियां चलाईं। दरभंगा, बेगूसराय और कटिहार में भी दोपहर में पथराव और लाठीचार्ज हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन के चलते अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं।
मुजफ्फरपुर में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ गुरुवार को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किए जाने के बाद दोपहर 3 बजे स्टूडेंट्स की भीड़ सड़क पर निकली। शहर के अघोरिया बाजार, क्लब रोड और कल्याणी होते हुए छात्र कलेक्ट्रट पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में मुजफ्फरपुर डीएम से मिलने की मांग करने लगे। इसके बाद स्टूडेंट्स उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। छात्रों ने कलेक्ट्रेट में बैनर पोस्टर फाड़ने के साथ ही मुख्य सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए स्थापित पुलिस पोस्ट को भी उखाड़ फेंका। रात साढ़े 9 बजे तक बवाल जारी रहा।
जहानाबाद : डीएम आवास में पथराव के बाद पुलिस ने की हवाई फायरिंग
दिल्ली में पार्लियामेंट मार्च के दौरान छात्र-नौजवानों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में जहानाबाद में गुरुवार को स्टूडेंट्स ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल किया। डीएम आवास के सामने मुख्य सड़क दो घंटे तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। प्रदर्शनकारियों ने डीएम आवास पर बड़े पैमाने पर पथराव किए। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए करीब कई राउंड गोलियां चलाईं। लगभग 50 राउंड हवाई फायरिंग की सूचना है।
जहानाबाद में गुरुवार शाम करीब 5 बजे से बवाल शुरू हुआ जो शाम 7 बजे तक चला। करीब दो घंटे तक पथराव और पुलिस के द्वारा बीच- बीच में फायरिंग की गई। इसके बाद अंधेरा होने के बाद ही बवाल शांत हुआ। इस दौरान पत्थर लगने से नगर थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद सहित एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। वहीं पुलिस के लाठीचार्ज में कई युवा और छात्र घायल हो गए।
जहानाबाद स्टेशन और सड़क पर तोड़फोड़
जहानाबाद रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर छात्रों का जमावड़ा और वहां से पथराव किए जाने के कारण ट्रेन भी प्रभावित हुई। नदौल स्टेशन पर 53213 मेमू ट्रेन एक घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। प्रदर्शन के दौरान शहर के ईदगाह के समीप से पटना- गया रोड के बीच डिवाइडर पर लगे लोहे की कई रेलिंग को उखाड़ दिया गया। काको मोड़ से आगे बढ़ने के बाद सरकार के बैनर को तोड़ा गया। इस कारण काको मोड़ से कनौदी तक सभी छोटे-बड़े दुकान बंद हो गए।
दरभंगा, कटिहार और बेगूसराय में भी बवाल
बेगूसराय समाहरणालय परिसर में हंगामा और पथराव में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर चप्पल और पानी की बोतलें भी फेंकी गईं। एनएच-31 करीब 40 मिनट तक जाम रहा।
दरभंगा के लोहिया चौक पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और आम लोगों पर रोड़ेबाजी की, जिसमें सिटी एसपी, सदर एसडीपीओ, कई पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग और कई पत्रकार घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
कटिहार में समाहरणालय के बंद गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पथराव में सीओ सोनू भगत की आंख में गंभीर चोट आयी। ट्रैफिक डीएसपी भी घायल हुए हैं। 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।