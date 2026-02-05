बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नियम बदला, एजुकेशन लोन की नई शर्तें लागू; बिचौलियों पर शिकंजा

Hindustan Hindi News
बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए अब आवेदक छात्र-छात्राओं को हस्तलिखित घोषणा पत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि यह शिक्षा ऋण है, जो आवेदक या उनके सह आवेदक द्वारा नियमानुसार वापस किया जाएगा। शिक्षा ऋण लेने के लिए आवेदन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने इस तरह का प्रावधान किया है।

शिक्षा विभाग के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल पदाधिकारी विनायक मिश्र ने इससे संबंधित पत्र गुरुवार को सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा है। यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदन के साथ नामांकन प्राप्ति रसीद जिसमें एडमिशन नंबर, विषय, सत्र, आवेदक का नाम और उनके पिता का नाम आदि का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही जहां नामांकन लिया है वहां की विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन रसीद जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों पर आवेदन सत्यापन के समय या करार करवाने तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि नये प्रावधानों को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों के अधिकारियों एवं कर्मियों को अनुपालन करने का निर्देश अपने स्तर से दें।

शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पायी थी गड़बड़ी

सत्र 2025-26 में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्रों पर प्राप्त अत्यधिक आवेदनों की समीक्षा में मिली जानकारी के बाद यह बदलाव किया गया है। समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि शिक्षण संस्थानों के कर्मियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा अधिकांश छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के नाम पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करवाये गए हैं।

विभागीय वेबसाइट से समीक्षोपरांत इसकी पुष्टि के लिए जिला स्तर पर समिति बना कर जांच की जा रही है। इसमें बिचौलियों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरतमंद छात्र-छात्राओं के स्थान पर अगंभीर छात्र-छात्राओं की अत्याधिकता एक गंभीर समस्या हो सकती है। कई शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीटों से अधिक पर नामांकन लेकर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किए गये हैं।

