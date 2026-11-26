बाहुबली नेता आनंद मोहन को बिहार सरकार से मिली छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। उन्हें दोबारा अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए कहा गया है। खास बात है कि उनकी रिहाई के बाद से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ दिए बयान चर्चा में रहे।

बिहार को दो बाहुबली नेता जेल जाने की तैयारी में हैं। एक हैं बेटी की विदा करने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह और दूसरे पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं। मोहन को सरकार की तरफ से दी गई राहत को सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार उन्हें दोबारा छूट दे सकती है, लेकिन इसके लिए प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसी बीच उनके जनता दल यूनाइटेड से बिगड़े रिश्तों की भी चर्चा है। जेल से छूटने के बाद अब वापस जाने की नौबत तक उन्होंने खुलकर पार्टी पर सवाल उठाए। वहीं, जेडीयू भी जताने में पीछे नहीं रही कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते, तो मोहन जेल से बाहर नहीं आ पाते।

आनंद मोहन तो खुद जदयू से दूर हैं, लेकिन पत्नी लवली आनंद और बेटा चेतन आनंद पार्टी से सांसद और विधायक हैं। लवली शिवहर से सांसद हैं और चेतन नबीनगर से विधायक हैं। कहा जाता है कि आनंद मोहन और जेडीयू नेताओं के बीच तल्खियों की शुरुआत बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से हुईं हैं। हाल ही में वह खुलकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते देखे गए हैं। सोमवार को ही इसका ताजा उदाहरण मिला है। कहा जाने लगा था कि मोहन नीतीश की आड़ में पार्टी नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे।

नीतीश कुमार का नाम लेकर घेर रहे मंगलवार को ही जदयू ने अध्यक्ष नीतीश कुमार के बिहार के सीएम होने के 2 दशक पूरे होने की खुशी में आयोजन किया। इसका नाम सुशासन- नीतीश संवाद रखा गया था। अब इस नाम पर ही आयोजन से एक दिन पहले आनंद मोहन ने सवाल खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, '... एक बात मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश संवाद की जरूरत नहीं थी, बल्कि बिहार में नीतीश सरकार की जरूरत थी...। आपने वोट मांगा था 25 से 30 फिर नीतीश...।' उन्होंने आरोप लगाए थे, 'जो लोग सरकार को गिरवी रख आए हैं, वो आज प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।'

मई में उन्होंने यह भी कहा दिया था कि पार्टी में थैली की राजनीति चल रही है। उन्होंने आरोप लगाए थे कि पार्टी विचारधारा से हटकर थैली वाली राजनीति कर रहा है, जहां पैसा देने वालों को मंत्री बनाया जा रहा है। इसपर सिंह ने कहा था कि क्या थैली लेने वाला अगर थैली की बात करे, तो आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा था कि जब पत्नी लवली और बेटा नबीनगर से जीता, तो क्या वह थैली लेकर आए थे।

नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया बिहार के कोसी क्षेत्र के सवर्ण मतदातों में मोहन का खासा प्रभाव माना जाता है। अब जब 2025 चुनाव के बाद 112 वोटों से जीते चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, तो मोहन के निशाने पर कई जेडीयू नेता आ गए। पूर्व सांसद ने आरोप लगा दिए कि इन नेताओं ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाए कि पोस्टर्स से नीतीश को फोटो गायब हो रहे हैं, नीतीश की विरासत को तबाह किया जा रहा है। मोहन ने ये भी कह दिया था कि नीतीश को साइडलाइन कर दिया गया है।

JDU ने खूब दिए जवाब इधर, बाहुबली सांसद के बयानों से भड़की जेडीयू ने भी खुलकर पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कह दिया, 'वह धृतराष्ट्र बन गए हैं, जो अपनी बेटे की राजनीतिक कामयाबी देखने की चाहत में चल रहे हैं।' खास बात है कि सिंह भी मोहन की तरह राजपूत समुदाय से आते हैं। बाद में जब नीतीश कुमार ने सिंह से मुलाकात की, तो इसे संदेश के तौर पर देखा गया कि पार्टी सिंह के समर्थन में है।

नीतीश कुमार को मिला जेल से बाहर निकालने का क्रेडिट जदयू ने मोहन को जेल से बाहर निकालने का क्रेडिट भी नीतीश को दे दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, मई में पार्टी नेता निहोरा यादव ने कहा था कि मोहन को नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश नहीं होते, तो वह शायद जेल से नहीं निकल पाते। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद को थोड़ा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने उनके परिवार को सम्मान दिया है।

फिर जेल जाएंगे? मामला साल 1994 में तब जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की मौत से जुड़ा है। इस मामले में मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें राहत दे दी थी और वह जेल से बाहर आ गए थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जिलाधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें सजा में छूट के आदेश को चुनौती दी है।

सुनवाई कर रही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने उन्हें एक महीने में सरेंडर करने के लिए कहा है। बेंच ने कहा कि मोहन को दी गई सजा में छूट का आदेश उचित नहीं था और कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि राहत देने के मामले में निचली अदालत के न्यायाधीश की राय पर गलत तरीके से विचार किया गया था।